El federalisme com solució

Davant les dificultats de comprensió la pluralitat nacional de l’estat, i el conflicte territorial que arrosseguen al seu voltant, el professor Jorge Cagiao, al seu recent llibre Democràcia y nación, ens aporta tota una serie de consideracions a favor d’una solució, sobre la base del reconeixement de la pluralitat nacional existent, afegint-ne una sèrie de propostes de reforma constitucionals de tipus federal, que al seu parer poden obrir un procés que done solució al conflicte.

L’autor ens emplaça a constatar l’existència d’un conflicte entre els tres nacionalismes més definits i importants: el espanyol, que resulta ser el dominant, i els de Catalunya i el País Basc, tots cercant la pròpia sobirania. A hores d’ara, el conflicte es troba estancat, per la negativa del nacionalisme espanyol a reconèixer com nació als altres nacionalismes subestatals. Per a Cagiao, doncs, caldria obrir un procés de reformes, cap un estat federal, com estaria un Senat Federal, entre altres.

Doncs, com que, a més a més, hi altres territoris amb trets nacionals o fets diferencials, casos de Galicia, País Valencià, Andalusia entre altres, aquest federalisme deuria donar cabuda a diverses formules i nivells. El problemes s’ha anat, afrontant la negativa de la legitimitat dels nacionalismes perifèrics, confonent-la amb legalitat, que no sempre s’identifica amb allò que és just i legítim. El llibre en qüestió aborda coses molt concretes, com és del possible dret a la secessió, així, com, igualment, el del referèndum català. En relació a la secessió,en tant que dret constitucional, no es contempla al cas espanyol, en quant segon, l’autor discrepa dels criteris de la justícia espanyola, argumentant que: donat el seu caràcter consultiu, la seua capacitat per afectar a una modificació de la Constitució seria nul·la, i, per tant exigiria en qualsevol cas una decisió posterior per part dels per part dels poders públics espanyols amb capacitat de modificar la Constitució, aleshores, una consulta com la que tingué lloc a Catalunya no deuria ser considerada com il·legal, i serviria per conèixer l’opinió majoritària del pobla català.

El llibre, insisteix sobre com la principal responsabilitat del impàs en el que ens troben davant del tema, és la negativa de l’estat a qualsevol tipus de reconeixement de la condició de nació a altres fets diferents de la espanyola.

La solució que ens proposa, és la d’ un federalisme plurinacional, producte d’una construcció racional jurídica; en tant que opció possible, òbviament, ens resulta difícil, en un context , com és el de l’estat espanyol, amb una polarització de posicions forta entre una dreta que esta fent ús del problema territorial en termes purament emocionals, i un conjunt de esquerres i grups sopranistes que formen una majoria parlamentària precària.

La principal virtut d’aquesta lectura, la situaria en el to, tractament de la qüestió amb serenitat, amb argument i fins ni tot, exemples : casos de Quebec, Escòcia, Bèlgica, Grenlàndia, per cas. Encetar,doncs, un debat social, obrint espais de reflexió, en torn a la qüestió territorial, és possible, i deuria ésser-ho, més enllà dels protagonistes, i de les eixides en ocasions més pròpies de la política espectacle.