Polarizados por el algoritmo

Podría escribir un artículo afirmando que los principales líderes demócratas estadounidenses son pedófilos y que, en los sótanos de restaurantes de Washington, llevan a cabo rituales satánicos en los que profanan bebés. Además de enfrentarme posibles cargos penales, todos los lectores pensarían que estoy mal de la cabeza. Sin embargo, millones de estadounidenses creen en esta y otras teorías promovidas por QAnon, movimiento que culminó en el asalto al Capitolio. Según estas mismas teorías, Donald Trump es el único que se atreve a luchar contra esas élites pedófilas y satánicas.

¿Cómo es posible que millones de personas, seguramente también algún conocido tuyo, crean en teorías tan absurdas como esta u otras como la implantación de chips 5G a través de las vacunas? El funcionamiento de las redes sociales, y los algoritmos que las sustentan, hace que lo que vemos en nuestras pantallas se asemeje a nuestra forma de pensar, reforzando nuestras ideas preexistentes y limitando nuestra exposición a opiniones diferentes, creando de esta forma potentes cámaras de eco. Los algoritmos de estas plataformas se han diseñado para maximizar la interacción, lo que prioriza contenido que genera fuertes reacciones emocionales. Esto crea un entorno en el que las personas son cada vez más propensas a consumir información que confirma sus prejuicios, fortaleciendo su posición ideológica y aumentando la distancia con quienes piensan de forma diferente.

En otras palabras, la polarización se ve intensificada por estos algoritmos, ya que sólo aquellas publicaciones que generan fuertes reacciones logran repercusión, mientras que las más moderadas se pierden al no producir cientos de interacciones, al no buscar el enfrentamiento entre ideologías. Las redes sociales favorecen una sociedad dividida en extremos, mientras que los matices se desvanecen al no generar posiciones encontradas.

Por supuesto, este fenómeno es bien conocido y explotado por líderes populistas como Trump, Putin, y otros partidos extremistas o antisistema surgidos en los últimos años. El Brexit es un claro ejemplo de los resultados, y consecuencias, imprevisibles que puede generar esta manipulación de la opinión pública a través de la desinformación y las fake news. Estos líderes buscan crear división y fortalecer su base de apoyo desestabilizando a sus oponentes y manipulando la opinión pública.

La desinformación y las fake news juegan un papel crucial en la intensificación de la polarización política y social. Estas informaciones erróneas o manipuladas refuerzan creencias preexistentes de los individuos, en un proceso conocido como sesgo de confirmación, donde las personas tienden a aceptar y difundir información que coincide con sus ideas, sin importar su veracidad. Esto no sólo afianza sus puntos de vista, sino que también incrementa la distancia entre diferentes grupos ideológicos, creando una división más profunda en la sociedad.

Esta situación se agrava debido a la intensa exposición de los jóvenes a las redes sociales, en una etapa de su vida en la que su sentido crítico aún no está completamente desarrollado, lo que los hace más susceptibles a la manipulación. Los resultados de las últimas elecciones europeas reflejan un apoyo significativo de los jóvenes a propuestas antisistema que buscan capitalizar el descontento, agravado por la ineficacia de los partidos tradicionales para adaptarse a las nuevas tecnologías. Gran parte de la desinformación se está difundiendo a través de redes que hasta hace poco se consideraban secundarias o residuales, como es el caso de Telegram. Un claro ejemplo de esto es el partido Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez, que ha nacido fundamentalmente gracias a esta plataforma.

Frente a este panorama, el remedio más eficaz es recuperar y fortalecer nuestro sentido crítico. En un mundo donde la desinformación se propaga a la velocidad de un click, es esencial que cada uno de nosotros verifiquemos la veracidad de la información antes de aceptarla y compartirla. Cuestionar y analizar lo que leemos nos protege de quienes buscan manipularnos para sus propios fines.

La polarización sólo beneficia a aquellos que desean dividirnos para imponer sus ideas, sin importar las consecuencias. Como ciudadanos debemos aprender a valorar las opciones moderadas, que promueven el diálogo y el entendimiento en lugar de la crispación. Sólo así podremos contrarrestar la división que amenaza con desgarrar nuestras sociedades.

¿Elegiremos ser parte de la solución o seguiremos alimentando la polarización?