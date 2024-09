No son solo narcisistas, son asesinos machistas

Hace unos días hubo un doble crimen machista en Rubí y Castellbisbal. Él, policía jubilado. Ellas, su última pareja y su exmujer, Pilar y Mari Ángels. Es increíble que a pesar de las veces que hemos explicado esta violencia aún soportemos tertulias que van desde «él era maravilloso» o «no hay denuncia» para justificar al agresor, al simplismo de la criminología y del análisis narcisista. Es tremendo que cuando el crimen es de alguien más conocido de la cuenta todos buscan debajo de las piedras razones para explicar, por tal de no reconocer la base. Por partes.

Primero, stop al tópico del currículum maravilloso del agresor. No importa lo que haya sido o sea. Importa lo que ha hecho: matar.

Segundo, el «es impensable», o «no había dado señales» muestra qué poco se sabe de violencia machista. Ese imaginario del asesino agresivo ante todos persiste. Quizás no se sabe detectar porque hay mucho machismo normalizado. Pero es que ellos poco dan la cara al público. Al revés, lo tienen comprado con buenas palabras. No dan señales contigo, que eres su colega. Las señales y su verdadera cara solo la conocen sus parejas y en privado.

Tres, a qué viene insistir en que ni Pilar ni Mari Ángels habían denunciado. No estaban en Viogen porque a ver quién denuncia cuando tu pareja no es solo policía, sino que fue comisario y número 2 del cuerpo en Cataluña, condecorado y aplaudido. Imaginen: «vengo a denunciar a tu jefe». ¿Qué creen que pasaría? Yo he perdido la cuenta de las denunciantes que me han escrito sintiéndose incomprendidas ante la Policía. Pues imaginen cuando encima el poli es agresor. Así que lo normal es separarte y cruzar los dedos para que no te pase nada. Es flipante la cantidad de mujeres que cada día están así y cómo vive la sociedad sin tener la mínima conciencia de ello.

Cuatro, lo de «qué móvil hay tras un doble crimen». Estaba de cajón desde el primer minuto que pintaba a una pareja actual y otra anterior. Y en vez de explicar que el machista no acepta el no, en las tertulias no salen del «narcisista». Sí, claro que lo es, pero es quedarse en la superficie. Cuando le da solo por sus exparejas es de machista, que parece dar alergia decir esta palabra. El típico controlador que además ha tenido un cargo de autoridad y que no iba a consentir que dos mujeres le digan que no.

Quinto, no es el primer caso de un policía asesino. Hay decenas, aunque algunos parecen haberlo descubierto ahora porque no nos escuchan. En vez de hablar tanto de su currículum, expliquen que solo a un machista le daría por asesinar a sus parejas en la cabeza, en el rostro, para deformarlas, para borrar su identidad. Expliquen la maldad y el odio hacia ellas hasta en el cómo las mata.

Me faltaría artículo para aclarar más cosas, pero me conformaría con una. Que dejen de hacer análisis criminológicos simplistas y que digan la única razón tras todo: machismo. Que van de expertos y no tienen ni idea. Quizás esto explica por qué encadenamos asesinatos tras asesinatos como si nada y sin solución.

