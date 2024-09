Poeta màxim

Ja estem tots. Creuem les vies del tramvia pel semàfor i ens rep l’encarregat del cementeri. Amablement ens conduïx cap al nínxol. Així comença la nostra ofrena particular al poeta. Cada u de nosaltres fa el seu homenatge íntim, particular, al gran poeta de Burjassot. Retornem a l’avinguda Vicent Andrés Estellés i marxem cap al centre del poble. Potser l’homenatge no és més que una excusa pel retrobament de vells amics, això sí, tots units pel gust, de fa molts anys, de la poesia de l’Estellés.

Passem llocs emblemàtics d’este poble de l’Horta, últim ja abans d’arribar a València. Seguim un poc les senyalitzacions que l’Ajuntament de Burjassot ha disposat en llocs simbòlics de la vida i obra del poeta. Ni esta ciutat és Dublín, ni Vicent Andrés té res a vore amb James Joyce, més enllà del fet que tots dos foren grans escriptors però, d’alguna manera, ens sentim com si estiguérem fent la ruta de l’Ulysses del gran autor irlandés.

Anem pel nucli antic del poble. Hem de parar, i parem, per a reposar forces: un dia és un dia. Aprofitem per empassar-nos un esmorzar valencià com cal. La conversa fluïx sobre el poeta. U, que és de Burjassot, lingüista ell, ens comenta una anècdota. La fornera era –ja s’ha liquidat el forn, ens diu- de Montcada. La dona atenia una clienta i comentava que, al contrari del què ocorria en el seu poble, la gent de Burjassot no seguia les xances, no tenia sentit de l’humor. Reforçava el seu argument, la fornera, dient que el parlar de Burjassot para en sec, contundent. Sí. El fet objectiu és que, a Burjassot, a diferència dels pobles veïns, la parla és més austera. Potser este fet ens aproxima a una de les característiques de la poesia estellesiana: l’exactitud del lèxic, la tria de la paraula justa en cada poema. L’absència de floritures i adornaments vacus conformant una aparent senzillesa formal. Potser en esta austeritat poètica d’Estellés confluïsca també l’altra vessant sociològica, la de ser este un poble majoritàriament treballadors, marcadament republicà i d’esquerres («republicà de Blasco» en deia el poeta); un poble amb el què ell se sentirà indissolublement identificat, unit. Esta fidelitat al poble esdevindrà no sols un pilar de la seua poesia, sinó de la seua pròpia cosmovisió, reforçada des de bon començament, tant per la poesia social de l’època com pel neorealisme italià.

En algun moment de la tertúlia he de parlar jo. Rememore el meu oncle Joaquim Bueno Martí. Treballava en el periòdic Levante. Altres temps, la postguerra. Bueno Martí era de Burjassot. Estellés havia acabat periodisme a Madrid i anà a ca Joaquim per vore si podia propiciar-li una entrevista amb el director. Mon tio, en efecte, va fer la gestió: va parlar amb Sabino Alonso Fueyo i l’entrevista va efectuar-se.

Continuen les anècdotes al voltant del poeta però ja arriba el moment de continuar. Ara marxem cap a l’estació de l’Empalme i seguim per les vies del tramvia. És la ruta de l’antic trenet que tantes vegades va prendre el poeta. Carrer de la Florista. El final d’esta mena de peregrinació encara no el sabem tots. La ruta ens servix per rebaixar l’esmorzar: a estes edats cal fer-ho.

La peregrinació s’ha acabat. El filòleg –té les humanitats ben apreses- només fa un gest: alça el braç i assenyala una placa. És el rètol de la plaça que la ciutat [?] ha dedicat al poeta que tant l’ha cantat. Ens mirem. No ens ho podem creure. Açò més que una plaça, és una burla. Tal qual, com ho lligen. És un eixamplament del carrers Florista i Bon Recés. La plaça no hi conté cap casa pròpia. Vergonya. Algú comenta que el primer carrer de València, en vindre de Tavernes Blanques, és ‘Río Genil’. Un afluent del Guadalquivir per l’esquerra té un carrer a València, el poeta ni això. Política nefasta, plaça nul·la, poeta màxim