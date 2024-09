Diumenge vinent, el 8 de setembre, serà festa major en moltíssims pobles del nostre país, tants que potser ens podríem plantejar d’instaurar-lo com a festa col·lectiva: el dia de les marededeus trobades com un dia de la creació del poble valencià. Una troballa és una «Cosa trobada per atzar o en el curs d'una investigació» però, com ens recorda Joan Francesc Mira en Valencians: mites i representacions, en la «troballa sobrenatural de més d’una imatge sagrada: uns àngels del cel, un llaurador llaurant, una navegació sobre la mar» hi ha un mite, una narració que «no té un valor que derive de l’autenticitat objectiva dels fets que relata, sinó del sentit expressiu o explicatiu de l’acció i de les paraules».

Des de la Mare de Déu de la Balma a Sorita del Maestrat, fins a la Mare de Déu de Montserrat a Oriola, passant per la Mare de Déu de la Salut a Algemesí, les troballes miraculoses d’imatges marianes en espais emblemàtics i les anades i tornades entre pobles veïns i rivals, amb solucions salomòniques com la de la Mare de Déu de Meritxell a Andorra, ens mostren de forma gojosa la decisió vinculant d’una deïtat de formar part d’un poble i alhora el poble es mostra desvanit d’haver sigut triat entre els altres com a l’elegit.

La Mare de Déu del meu poble volgué quedar-se a Algemesí, atorgar-li un rang superior al del poble veí, Alzira, de qui depenia, convertint així la troballa en l’eix vertebrador de la seua independència. Històries idèntiques ens narren per tot el món tot explicant la voluntat divina de destacar-nos entre els altres, de ser únics en el món, els escollits.

Com en el creixement, en el camí a la vida adulta, reafirmem els nostres valors en l’oposició. La necessitat d’establir límits en la infància es mostra clau per a un desenvolupament adequat. Ens coneixem pel que som capaços de véncer o de suportar. Aprenem dels fracassos i de com vivim els èxits. Som enfront dels altres, l’alteritat ens ha de ser un territori conegut perquè forma part de nosaltres. «Tots, si arribem a tindre raó, la tenim a mitges» ens recordava Joan Fuster. Si tots els pobles som triats pels déus per a ser els elegits, qui tria el paper de ser el poble indesitjat?