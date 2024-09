De princesas y militares

A pesar de estar envuelta en papel-couché, la instrucción de la princesa Leonor como guardiamarina, toda vestida de blanco, no deja de resultar uno de los anacronismos más ridículos de la que será futura jefa del Estado. Si comparamos las fotos de la rubia heredera, en la escuela naval de Marín, con los caballos de su tatarabuelo Alfonso XIII o los veleros de su bisabuelo don Juan o los coches deportivos de su abuelo Juan Carlos I o los esquís de su padre, Felipe VI, nos surgirá, una vez más, esa imagen deformada y tan alejada de la realidad que encarna la monarquía. Porque ¿a santo de qué tiene que someterse una princesa a unos periodos de instrucción en los tres ejércitos? ¿Acaso las hijas o los hijos de los presidentes de Estados Unidos, de Alemania o Francia deben desfilar por tierra, mar y aire? Algunos propagandistas de la monarquía argumentan que la heredera del trono será la jefa de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, y por ello debe conocer la milicia. Se trata de otro absurdo motivo que no resiste el más mínimo sentido común. ¿Acaso la ministra de Defensa, Margarita Robles, debió pasar por las academias militares para poder realizar su trabajo? ¿Quedaba inhabilitado Narcís Serra, que fue titular de esa cartera, porque no había cumplido el servicio militar? En verdad que al fondo de estas prácticas, auténticas reliquias del pasado, late la pervivencia de unos usos caducos donde el Ejército sigue desempeñando un papel preponderante. Como si estuviéramos en el siglo XIX. O peor aún, en la Edad Media.

En medio de tantas loas, reportajes y botafumeiros que adornan las jornadas de Leonor entre militares, cabría preguntarse hasta qué punto el ambiente de los ejércitos responde a las actitudes y las costumbres de la mayoría de la juventud española, esas que debiera conocer la heredera. Así pues, en una atmósfera muy masculinizada y sesgada hacia valores conservadores, la princesa convivirá en Marín con 70 chicos y apenas ocho chicas que tan sólo representan a una minoría exigua de la gente de su edad. Aunque las cuestiones sobre la monarquía estén secuestradas del debate público (el CIS lleva una década sin preguntar sobre la jefatura del Estado) tal vez valdría la pena proponer que la heredera se forme también en otras instituciones mucho más abiertas, inclusivas y democráticas. Por ejemplo, en institutos públicos españoles y no en escuelas elitistas de Gales; o en ONG de ayuda al desarrollo y no en un buque-escuela de la Armada; o en trabajos comunitarios y no en un campo de tiro. Mientras la mayoría de su generación se declara pacifista, colaboradora en tareas humanitarias y partidaria de la igualdad de género, nuestra princesa pierde lamentablemente el tiempo en una formación que más parece la de su tatarabuelo Alfonso XIII. Entre salas de bandera, bailes de gala, entregas de premios y paseos de compras con la abuela y la madre transcurren los años para una joven, cuya educación tanto se asemeja lamentablemente a la que tuvieron sus antepasados. Cambian las formas, pero permanece el fondo. De hecho, la monarquía simboliza a la perfección aquella máxima del escritor Giussepe de Lampedusa reflejada en su novela El gatopardo: «Que todo cambie para que todo siga igual».