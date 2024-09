Vicent(enari) Estellés

Tal dia com hui, però cent anys enrere, naixia Vicent Andrés Estellés, el millor poeta valencià des d’Ausiàs March i Roís de Corella. Front al silenci clamorós de la Generalitat que ha retirat les ajudes a les institucions que difonen la seua obra —ja veus, Vicent, tornem de nou a les barricades reverdint la teua dedicatòria en Recomane tenebres: «Al meu amic, gran amic i company de barricada valenciana Jesús Puig, amb l’abraçada i l’admiració de Vicent Andrés Estellés»—, la societat civil celebra el centenari amb una mascletà d’homenatges que trenca l’omertà o llei del silenci de la dreta governant.

L’Estellés era un home compromès amb la llengua i el país. I en tinc dues anècdotes reveladores del caràcter fràgil del poeta. En 1977, ell era redactor en cap de Las Provincias, periòdic on jo col·laborava. Un dia entre a la redacció per donar-li l’article a la subdirectora Maria Consuelo Reyna, i abans d’arribar al seu despatx envidriat m’acoste a la taula de Vicent que, nerviós i sense alçar la vista murmura entre dents: «passa de llarg, no t’atures, no em digues res». I això vaig fer. En plena Batalla de València potser pensava que una conversa entre «catalanistes» en el periòdic bastió de l’anticatalanisme seria el súmmum. Després vaig saber que les relacions amb la Reyna eren summament tenses.

La segona anècdota té lloc el 8 d’octubre de 1978. Per primera vegada tenia lloc a València el XIX Aplec pels drets nacionals del País Valencià. Servidor havia quedat amb l’Estellés, Ferrer Pastor i Josep l‘Escrivà. De camí a la Plaça de Bous —Vicent agafat del meu braç— un feixista ens va llançar el pal d’una senyera que vaig desviar amb la mà. Vicent es posà tan nerviós que, sense soltar-me del braç, repetia: «on està Jesús? On està Jesús?». I jo li repetia; «ací, Vicent, ací; al teu costat». Pujàrem al lloc reservat i, segut entre Paco Burguera i Eliseu Climent, va recobrar la tranquil·litat. Sensible i bon conversador, vaig tindre la sort de contar amb la seua amistat. n