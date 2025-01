Amb premeditació i «nadalitat»

No és fàcil contestar una pregunta simple sobre una qüestió complexa, com és la consulta a les famílies sobre la llengua base en què volen que estudien els seus fills i filles. No és fàcil perquè hi ha raons educatives i pedagògiques que s’han d’explicar als progenitors perquè puguen contestar amb coneixement de causa; com ara, si la llengua base que trien capacitarà l’alumnat per a utilitzar oralment i per escrit el valencià en igualtat de condicions amb el castellà.

O pel contrari perpetuarà la desigualtat lingüística i l’alumnat valencianoparlant sabrà el castellà, però no tot l’alumnat castellanoparlant sabrà el valencià.

Que el procés de consulta s’haja obert durant les vacances de Nadal —s’inicia el 23 de desembre i conclou el 2 de gener— dificulta dita informació, posant en evidència una agenda oculta que se cuina en la conselleria d’Educació sota la idea que els representants legals de l’alumnat adopten la seua decisió seguint criteris emocionals i no educatius.

La tècnica «culinària» que els gurmets de la conselleria apliquen al valencià com a llengua vehicular és la del bany maria o cocció lenta. I això que dic no és una crítica, sinó una descripció que convertisc en crítica si dic que tots els governs del PP han adoptat un seguit d’actuacions graduals —eliminant ajudes, suprimint assessors didàctics, impedint la continuïtat de línies en valencià de primària a secundària, etc.— que haurien provocat una forta reacció si s’hagueren pres d’una sola vegada.

I ara, amb el cimbell de triar llengua, abonen la creença que la llengua minoritzada sostrau competència a la llengua dominant, quan els estudis més seriosos coincideixen en afirmar que dota l’alumnat de dos sistemes de percepció auditiva i verbal, possibilitant que els aprenentatges en la llengua minoritària se puguen transferir a la majoritària facilitant l’aprenentatge de noves llengües.

una major plasticitat verbal i perceptiva, conseqüència dels canvis de codi lingüístic que practiquen els bilingües.

