La poca vergonya té nom propi

I ha estat corejat per moltíssimes veus a les tres últimes setmanes. Aquest nom, com calia esperar, és el de Mazón. I que últimament ha anat acompanyat de la paraula DIMISSIÓ.

Cada vegada que veig la seua imatge als informatius, sobretot als de televisió, m’agrada observar el seu llenguatge corporal i aquest ja parla de desconfiança i de què no sap com eixir de l’embolic en el qual s’ha ficat ell sol.

Ja no sabem què és veritat i que no ho és del que ix de la seua boca. I l’estratègia de tirar-li la culpa de tots els seus mals al govern de Sánchez, comença a fer aigües.

Sabem que no és de fiar des del seu pacte exprés amb el partit ultradretà, fins i tot abans que el seu partit fixara cap estratègia. Aquest fet, juntament amb el fet que veia apadrinat per Teodoro García Egea, defenestrat al seu moment pel seu propi partit quan Pablo Casado va dimitir, no li ho posen gens fàcil, perquè no és, mai ho ha sigut, un home de Feijoo. I se li va notant.

Les mentides successives sobre el que va estar fent i amb qui en aquelles hores fatídiques quan la barrancada ja era un fet, li estan passant factura i hui, ja només hauria de ser qüestió de temps que dimitirà.

Tampoc parla massa bé d’ell que el mateix dirigent del PP, en les primeres hores del desastre, li pregara a Sánchez que cesara fulminantment a tots els responsables, no el deixa tampoc en massa bon lloc. Però ja he dit abans que mai ha estat un home de Feijoo i aquest últim va veure el cel obert per treure-se’l del damunt, malgrat que la jugada no li va eixir gens bé perquè, com ja he dit en alguna ocasió, Sánchez és un gat vell i se les sap totes dins i fora del seu partit. No en va Sánchez sembla un Ave Fènix, que sempre renaix de les seues cendres. I sembla que en aquesta ocasió ha decidit que cadascú llave a casa seua la seua roba bruta i ha decidit no intervindre en aquesta història.

Ara a Mazón només li queda la seua pròpia supervivència perquè és ostatge de les seues pròpies mentides i de la seua pròpia inacció.

De moment ha prorrogat els pressupostos de la Generalitat Valenciana mentre diu que va a seure a negociar-los amb tots els partits i que seran uns pressupostos per a la reconstrucció després de la barrancada. Haurem d'esperar per a veure la reacció de la resta de partits i fins a quin punt volen veure’s esguitats per la situació actual.

El que és ben cert és que als milers i milers de persones que a les tres manifestacions convocades per a demanar la seua dimissió i, a moltes altres que per diferents situacions no hi vam poder anar, no ens van a fer canviar d’opinió quan demanem la seua dimissió immediata.

Perquè un mentider com ell no pot ni deu estar al capdavant de la més alta institució del nostre autogovern i si li quedara la més petita escletxa de dignitat política, ja hauria dimitit. Si realment li interessara el bé comú i no l’interés personal i totalment egoista ja no seria el president de la Generalitat Valenciana. Però res de tot això ha passat i ja dubte que passe veient com es mou dins del fang més fosc i espés de la mala praxi política.

Sí, la poca vergonya i el descrèdit polític, ja tenen nom. I eixe nom l’han escridassat milers de persones demanant la seua dimissió. Eixe nom, malauradament per al poble valencià, és el de Mazón, un president tacat per la indignitat i acorralat per les seues pròpies (males) decisions que, a més han implicat la mort de moltes persones que s’hagueren pogut evitar llançant l’alarma quan encara eren a temps i no es va fer.

Són massa preguntes sense respostes convincents i massa mentides per a poder confiar en una persona a qui només li importa la seua permanència al capdavant de la Generalitat Valenciana. Fins i tot, per damunt de la seua pròpia dignitat humana. La història el jutjarà. I potser la justícia també.