¿Por qué no iba a hacerlo?

¿Qué resulta más fácil de adivinar, el futuro o el pasado? La respuesta parece sencilla: lo ya sucedido. Pero basta con seguir las batallas por el control de la memoria para comprobar que la historia es un ámbito disputado por unos y otros. La misma neurociencia sugiere que nuestros recuerdos son reconstrucciones no siempre fiables. En ocasiones, leyendo mis diarios de hace treinta o treinta y cinco años, me sorprende lo que hallo: fragmentos y pasajes que no recuerdo haber vivido, o que creía haberlos vivido de otro modo o con otras personas.

Miro viejas fotografías y me pregunto quién era este que me acompaña o aquel con quien estoy sentado a la mesa. Y el joven que me mira – yo mismo –, ¿quién es? ¿Conozco sus miedos y sus esperanzas? El leve halo de melancolía que percibo en sus ojos ¿es una proyección mía o un reflejo velado de la fragilidad de cualquier adolescente?

Resulta difícil no sentir una cierta simpatía por las personas que figuran en estos viejos álbumes: los amigos que recuerdas y que desaparecieron de tu vida en una época anterior a Internet, aunque también los que ya se han convertido en desconocidos para ti. ¿Qué es la memoria y qué es el pasado? Estas preguntas atormentaron a san Agustín hace demasiados siglos.

El pasado es una cárcel erigida por una realidad que se va borrando en el tiempo. El futuro, en cambio, es el espacio abierto de la libertad. Su textura es distinta; también el misterio que los alimenta.

Al finalizar el año, la tendencia de todos los columnistas pasa por rememorar el curso que ya termina. ¿Aprobamos los exámenes? ¿Qué supuso tal o cuál acción de un país contra otro? ¿Qué gobiernos cayeron? ¿Cuáles fueron los hechos imprevistos? Trump y Milei, para entendernos; Gaza, Líbano, Siria e Israel; la DANA de Valencia y los presuntos casos de corrupción que acosan a Pedro Sánchez. Nos movemos en un territorio que nos parece seguro, pero que resulta movedizo y traicionero.

¿Cómo juzgábamos a Merkel hace apenas un lustro? ¿Cómo la valoramos ahora? ¿Qué pensaba la sociedad española del rey emérito hace una década y qué piensa ahora? ¿Deberíamos acaso aprovechar este fin de año para reflexionar sobre el futuro? No diríamos que sea un terreno menos escurridizo que el del pasado.

Juguemos a los pronósticos. En 2025, la SPD perderá el poder en Alemania y la UE seguirá virando hacia la derecha. Es probable que en Argentina el experimento económico de Milei ofrezca números positivos; no por ninguna ideología ‘milagrera’, sino simplemente por haber introducido un mínimo de ortodoxia presupuestaria y gracias al momentum que parece vivir el dirigente libertario.

En Ucrania quizás la guerra conduzca a un equilibrio similar al que mantienen las dos Coreas hoy. Putin no empleará las bombas nucleares ni atacará ningún enclave de la OTAN. Israel continuará rediseñando los equilibrios territoriales en Oriente Próximo y, si Trump da el visto bueno, bombardeará el programa nuclear iraní. Los tipos de interés seguirán bajando en la zona euro, a la espera de una reactivación económica que nunca acaba de llegar.

Trump es imprevisible, pero lo más interesante del año americano será analizar cómo se comportará un gobierno híbrido – política y megaempresas tecnológicas– con Elon Musk convertido en icono global. ¿Y en España?

El país no dejará de crecer, aunque algo menos. La polarización irá a más. Y Pedro Sánchez se mantendrá en el poder. ¿Por qué no iba a hacerlo?

