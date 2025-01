Los políticos y la duda

Acceder a un cargo público no te convierte en una máquina perfecta. Uno es incapaz de despegarse de la «profunda desorientación del vivo», que dirá Walter Benjamin. Supongo que, con la experiencia, desarrollas y potencias la capacidad para la decisión, para la eficiencia, pero eso no resta las dudas, las cautelas, las constantes preguntas. Quien deja de preguntar está incapacitado para ofrecer respuestas, quien deja de dudar es imposible que aprenda. No deberíamos experimentar tan frecuentemente con la hipocresía y exigir a los políticos lo que nosotros no hacemos en la vida diaria o lo que no haríamos en caso de llegar a un cargo público. Fiscalizar sí, exigir sí, analizar sí. Pretender que sean dioses, no. Con el dinero público no se juega, con el respeto a la ciudadanía tampoco, pero cuidado con expandir la idea de que los políticos deben ser perfectos, máquinas sin resbalones, porque eso está detrás de pretensiones autoritarias, de maximalismos ineficaces, de enfrentamientos inútiles.

Las dudas no pueden ser interpretadas por la ciudadanía como mentiras. Entiendo que suficientes bulos padecemos ya en la sociedad de aquellos que intentan enfangar la convivencia pero eso no supone que todos los cargos públicos se conviertan automáticamente en estafadores profesionales, en prestidigitadores. Presuponer eso es cargar contra la democracia, deslegitimar intencionadamente las instituciones, ser injusto con aquellos y aquellas que destinan algunos años de sus vidas al servicio público para intentar mejorar las cosas. Aunque parezca que defiendo a los políticos (que lo hago) no es un cheque en blanco, por supuesto. Es fruto de la creencia en el conflicto público pacífico porque sólo a través de él mejora la democracia. Cada vez cuesta más encontrar gente que quiera formar parte de las listas electorales. En los pueblos, a veces, configurar las candidaturas es un auténtico calvario, entendible porque está sociedad parece implicarse sólo a través de la crítica.

Podrían ser criticados e incluso mostrados como incapacitados para el cargo aquellos que no actúan por dudas o por miedo pero no debería pasar lo mismo con aquellos que actúan con dudas o miedo porque esa es una máxima de cualquier persona ante cualquier circunstancia importante en la vida. Caminamos a diario pero rara vez sin que las dudas aparezcan y los miedos nos interpelen.

¿Actúan los políticos con buena voluntad? Yo diría, por impopular que hoy sea la afirmación, que sí. También diría, a renglón seguido, que lo hacen la inmensa mayoría, no todos. Algunos quieren vaciar la democracia, cargar contra los que menos tienen, culpar a los que siempre han sido injustamente culpados, responsabilizándolos de problemas que no han ni creado ni acrecentado, incluso enriquecerse impunemente. Pero la mayoría actúa con buena voluntad. Desde las administraciones locales a las provinciales, autonómicas o estatales.

Aquellos y aquellas que están en un cargo público se han vuelto cautos, muy cautos. Los políticos (y también muchos técnicos) actúan con el miedo en el cuerpo porque son muchos los controles, el escrutinio, las miradas. Y muy bien, así tiene que ser. No el miedo pero sí la vigilancia. El criterio técnico de los especialistas siempre debe imponerse, para combatir una DANA o para elaborar un presupuesto municipal. Por excesivos que puedan parecer los controles, nunca sobran. Los políticos actúan pero lo hacen a menudo con dudas porque saben que cualquier decisión es delicada, que en ocasiones no hay acierto y cualquier camino llega acompañado de críticas e incluso del paso por los tribunales. Sólo el sendero del tiempo aporta certezas pero la evidencia de la distancia siempre llega tarde.