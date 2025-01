Yo solo he ido una vez a Nueva York y cuando fui ni siquiera quería. Pero había quedado finalista del Planeta y me vine arriba. Te llevo donde quieras, le dije a Carlos, y no se lo pensó. Era marzo de 2011. Antes de despegar vimos en las noticias que en Japón había habido un terremoto, un tsunami, una fuga en una nuclear. Los muertos aumentaban por momentos. Las imágenes nos sobrecogían. Pero Japón nos quedaba lejos y nosotros estábamos preparados para el viaje de nuestras vidas. Ese sobrecogimiento quería ser inmenso pero en realidad acabó siendo solo un pellizco en el corazón que al llegar a la ciudad, se diluyó. Me avergüenza escribirlo. Pero se diluyó.

El mundo entero cabía en esa ciudad, y fuera no había nada. No he pasado cinco días mejores en toda mi vida. Nada más llegar, compré una hucha para repetir cuando estuviera llena. A saber dónde está.

La vida siguió. Nos arrolló. Un año, dos, diez, catorce. Hoy hace cinco mil cuarenta y nueve días del tsunami de Japón, y me he acordado al ver unas botas que compré en una tienda de souvenirs un día que diluvió. Las botas están en una estantería del trastero, como si fueran un trofeo. Porque lo son.

He tirado muchas cosas desde el 29 de octubre, pero no las botas. Quiero acordarme de todo lo que han hecho. Y no me refiero a los pasos que dimos en Nueva York, sino a todo lo demás. Con ellas, tan rotas que solo servían si les metías bolsas de plástico dentro, pasé días y días quitando barro, lodo, lágrimas. Siendo el pequeño pellizco en el corazón de alguien para quien quedo lejos, para quien no soy nada como para detener la vida que continúa.

Dos meses después, para muchos somos ese pellizco. Para otros, nada. Y lo que es peor, para algunos, solo un pretexto para hacer lo que a los asesores les parece un buen discurso la noche de fin de año: no estáis solos, que nadie se apropie de un dolor que es de todos. El discurso de Mazón me provocó arcadas. Y no porque piense que tuvo la culpa, que teniendo la información dejó morir a los que murieron y dejó perder a los que perdimos. Estoy segura de que no fue así. Pero es el responsable de los más de cinco millones de personas de la Comunidad Valenciana, incluidos los ochocientos cuarenta y cinco mil afectados la DANA y por su pésima gestión. No basta con cesar a dos conselleras por falta de empatía o de pericia. Ni siquiera bastaría con pedir perdón cada vez que abriese la boca. Pero llenar con palabras huecas un mensaje como el de ese discurso es echar sal en la herida de las personas que sufren. De las personas que son las dueñas de un dolor que les pertenece, a su pesar.

En dos años habrá elecciones. Es probable que vuelva a ganar. Seremos Japón para quien, viviendo tan cerca, no recordará lo que ha sido estar en nuestra piel. Gente que creerá que la normalidad vino pronto y gracias a Mazón, que ha fiado su candidatura a nuestra recuperación. Y la recuperación tardará años. Porque no nos vamos a recuperar con comida, ni con fruta y verdura, ni con edredones gratis. La generosidad de la gente está bien. La agradecemos. Pero nos vamos a recuperar con ayudas económicas que lleguen a tiempo, con la priorización de las inversiones para reparar lo reparable y para evitar que vuelva a pasar. Y con empatía.

Nos vamos a recuperar si seguimos en la memoria de la gente como lo que somos: víctimas, supervivientes. Hoy. Mañana. Dentro de dos años. Siempre.

Siempre se mueren los otros, le decía la madre de un amigo a mi amigo. Hasta que se murió ella. Nos vamos a recuperar si conseguimos hacer entender a quienes viven fuera de este planeta, el planeta Barro, que el día que les pase a ellos, querrán ser algo más que un pellizco y un triste discurso de navidad.