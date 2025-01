Una biblioteca de veïnat

Fa uns dies, un grup d’amigues del lloc on visc tingueren la feliç idea de posar al vestíbul de la nostra casa unes quantes prestatgeries de fusta que en poc més d’un dia ompliren de llibres. Des d’aquell moment, qualsevol veí ha pogut agafar un d’aquests volums, amb el suggeriment de tornar-lo més tard perquè puga ser llegit per altres residents.

En l’època que el somni de la biblioteca inacabable s’ha complit a través d’Internet, crear una petita biblioteca veïnal, quasi familiar, entranya l’antiga aspiració de la singularitat, de la personalització de les lectures. És evident que hi ha una correlació explícita entre els llibres que aporta cada veí i les seues preocupacions personals i literàries. Per això, la donació d’un llibre és també un regal sentimental que es convertix en una declaració íntima, intel·lectual, sobre les històries que admirem, ens agraden o ens han emocionat.

Otros artículos de Enric Juan

De prompte, cada dia, quan eixim o entrem a casa, els tres o quatre centenars de textos dipositats a este renovat espai veïnal, ens acomiaden o ens donen la benvinguda. I pense que quan una persona decidix deixar un llibre a l’abast de tots els que vivim a prop també té interés en fomentar una societat cultural compartida. Més d’una vegada podrà reviure la il·lusió del dia que va llegir el llibre cedit al veure a un veí apropar-se a ell, llegir el seu títol, agafar-lo per a fullejar-lo i, finalment, endur-se’l a casa per acabar convertint-lo en un secret compartit.

M’agrada viure al costat de persones que aprecien els llibres, que omplin els prestatges de l’entrada de casa amb els textos que han llegit i que els dipositen allí perquè altres veïns puguen gaudir d’ells. Els prestatges de llibres es convertixen en el primer símbol d’identitat de la comunitat de veïns que veu una persona quan entra a casa. A partir d’aquest moment, l’apropament als prestatges o la mirada recorrent cada volum és una declaració intel·lectual que qualsevol aprovaria al seu entorn. I agrada veure el llibre, una vegada elegit, recorrent el curt camí que va des de la porteria de casa fins a l’espai on s’agafa l’ascensor. El llibre que s’ha seleccionat, amb tota seguretat, allargarà la vida dels seus personatges alhora que enriquirà al nou lector.

Molts dels edificis on vivim tenen un vestíbul com espai comú. Fomentar el costum de disposar de dos o tres prestatges de llibres que recullen les il·lusions lectores dels seus residents és una obra creativa pròpia de la cultura col·laborativa. I és bonic pensar en centenars de comunitats veïnals que podrien prendre la decisió de posar alguns prestatges de llibres a disposició de les persones que viuen als seus habitatges. Els llibres que dipositem als prestatges són signes de generositat; també representen una declaració d’interessos culturals, d’aficions literàries i d’històries compartides; però, sobretot, són compendis d’esperança.

Trobar xicotetes biblioteques a les entrades de les cases de veïns és un cant a la cordialitat perquè és l’amistat la que està al centre de l’aventura intel·lectual d’omplir les prestatgeries d’obres literàries per descobrir. Facilitar llibres per a la seua lectura també és un homenatge a la imaginació dels que han escrit els textos i als lectors que els gaudixen i aconsellen la seua lectura; i diu molt de les persones que amb les seues donacions fan possible estes biblioteques veïnals que hauran aconseguit el seu propòsit si s’aprofiten per a conéixer narracions que ens fan passar bons moments.

Tots somiem en llegir històries que ens apassionen; que ens interessen, que ens produïsquen un goig intens..., i és possible que les trobem a un humil prestatge posat a l’entrada de casa amb llibres aportats pel veïnat.