El món gasós del president Mazón

Després de tres espectaculars manifestacions en contra del president Mazón, amb més de dues-centes mil persones al carrer, si les sumem, demanant la seua dimissió, sembla que tot contínua igual. Res no ha canviat. El president no ha assumit de cap de les maneres la responsabilitat política per no estar on havia d’haver estat aquell fatídic 29 d’octubre del 2024: coordinant la gestió de moments extraordinàriament crítics per a la ciutadania perquè, atenció, la vida de les persones corria un gran perill.

Sens dubte, ell era i és el màxim responsable polític dels valencians i la seua obligació, el seu deure ètic, moral i personal, era haver estat al peu del canó des del primer moment en què les alertes avisaven del perill. La veritat és que ningú no imaginava que la dana tindria les dimensions que va tindre i que un tsunami de fang, deixalles i aigua arrossegaria injustament la vida de 223 persones. Ara bé, no cal ser massa llest, en absolut, i més encara si es tracta del president de la Generalitat, per a saber que els temporals, gota freda o dana, tant se val, són traïdors i impredictibles en estes terres, i mai no podem fiar-nos de les conseqüències que poden tindre.

Qualsevol polític, per tant, mitjanament responsable, de qualsevol partit, de dretes o d’esquerres, és el mateix, la primera cosa que hauria d’haver fet és posar-se al capdavant dels professionals d’emergències i estar informat cada segon que passa de la situació real del temporal. D’entrada, doncs, la frivolitat, per inexperiència o incompetència, que va demostrar ja hauria de ser motiu per a desconfiar d’ell com a representant dels valencians i demanar la dimissió.

A més a més, hi ha també un altre element de caràcter moral, de dignitat general bàsica, que ha crispat l’ànim de molta ciutadania que ha patit o no les conseqüències de la fatídica dana: mai no ha demanat perdó, ni ha fet autocrítica, sincera, dic, no de cara a la galeria, ni ha demostrat humilitat o credibilitat, ni un mínim d’integritat política, per un error que ha costat la vida de moltíssimes persones. Més aviat tot el contrari: l’estratègia, tradicional en el Partit Popular, ha sigut tirar la culpa als altres, utilitzar les mentides, si cal, manipular a la premsa, generar molta confusió i abocar molta brutícia en l’opinió pública per a amagar les seues vergonyes. I encara més. La impressió és que la cadena d’errors polítics no acaba mai.

Desqualificar políticament, com instruments de l’esquerra i l’independentisme català, a les més de dues-centes mil persones que democràticament s’han manifestat pel centre de la ciutat de València ha sigut la cirereta del pastís. Com si les persones que encapçalaren les manifestacions que han perdut a algun dels seus familiars actuaren per dogmatisme polític i no per dignitat. Realment ofensiu i groller. Però clar, per al president Mazón i el seu equip ha de ser molt complicat empatitzar amb les víctimes i el profund sentiment d’oprobi, dolor i humiliació que estaran patint i patiran sempre les famílies.

En la meua opinió, Carlos Mazón, en obligada sintonia amb Alberto Núñez Feijóo, vol aplicar a la situació la teoria de la volatilitat política de Daniel Innerarity: conscient de la inestabilitat permanent, de les disrupcions i de la viralitat, tot és possible i no n’hi ha res previsible.

És a dir, posem per cas, fa poc la dreta espanyola i la catalana, la de Puigdemont, eren enemigues aferrissades per l’assumpte de l’amnistia. Ara sembla que poden ser tan amigues i pactar conjuntament contra el president del govern, Pedro Sánchez.

El president Mazón confia en la volatilitat política i en l’hipotètic efecte sanejador de la reconstrucció dels pobles afectats per la dana. I no hem de restar-li raó, la veritat, hem passat d’una societat líquida, amb paraules de Zygmunt Bauman, a una altra encara més imprevisible, una societat gasosa.

Tanmateix, una vegada més, s’equivoca de cap a peus, perquè les persones que a causa de la seua negligència han perdut familiars no pararan de cap de les maneres fins que assumisca la responsabilitat que li correspon. Amb elles, cal dir-ho ben clar, haurà entropessat amb l’acer reforçat.