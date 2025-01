Soledad intercomunicativa

Decía la Madre Teresa de Calcuta que «la soledad y la sensación de ser indeseable es la pobreza más terrible». Estas palabras deberían ser producto de la ciencia ficción, de un mundo pasado que deberíamos haber dejado atrás. Sin embargo, el mundo de la intercomunicación y de las redes sociales está sembrando y alimentando fracturas que los seres humanos no hemos podido ni afrontar ni solucionar.

La primera noticia que me llegó el primer día del año fue que el 20% de la población española sufre soledad no deseada y hasta un 44% admiten sentirse solos y, por primera vez, son las nuevas generaciones quienes más lo padecen. Estos datos no nos deberían sorprendernos cuando desde 2020, después de la pandemia, se publicaron cifras, que no se han movido ni un ápice desde entonces, como que el 79% de la población entre 19 y 30 años se consideran excluidos de la sociedad.

Deberíamos adoptar un espíritu kantiano y atrevernos de una vez a llevar a cabo una Crítica del mundo intercomunicativo. En otras palabras, hallar si sus condiciones de posibilidad, lo que se nos ofrece, nos humaniza o nos destruye.

Siempre que hablo y pienso en estos temas, como padre y docente, recuerdo las palabras proféticas de Ronald Regan, meses antes de la Caída del Muro de Berlín y del Telón de Acero en la que afirmaba que «el Goliat del control totalitario será pronto derribado por el David del microchip porque el mayor de los Grandes Hermanos se halla cada vez más desvalido frente a la tecnología de las comunicaciones. La información es el oxígeno de la era moderna». No sé si el 40º presidente de los EE.UU. era consciente de lo que pronunció o si intuía que la Biblioteca de Alejandría contenía unos cien mil millones de bits de información, 12,5 gigabytes y que años después un teléfono móvil normal contendría una capacidad media de 96 gigabytes. En noviembre de 2009, Obama defendió sin ambages: «Considero que, cuanta más libertad haya en el flujo de información, más fuerte será la sociedad». Si esto es así, ¿por qué en una sociedad en la que podemos comunicarnos al segundo con cualquier persona y mantener formas virtuales de contacto se den cada vez más manifestaciones de deshumanización como la soledad?

Como diría Jordi Pigem estamos navegando la transición del homo sapiens al homo absortus. Estamos tan abducidos y distraídos en nuestras pantallas que hemos creído, y nos hacen creer, que esa es la verdadera y única vida en la actualidad.

El mundo digital, la intercomunicación, en palabras de Francesc Torralba, «representa la perfecta excusa para no adentrarse en el propio ser, para permanecer obstinadamente, en la fachada de uno mismo, en la exterioridad y no tener que enfrentarse al propio yo». Hemos adquirido una tecnología apabullante, sin capacidad de prospección, sin ni siquiera atisbar a dónde nos llevará.

No nos hemos movido ni un ápice ante las preguntas claves que dotan de sentido nuestra vida: ¿quiénes somos?, ¿a qué debemos aspirar? o ¿qué es una buena vida? Ya nos advirtió Nietzsche, el filósofo solitario por antonomasia, que «nadie aprende, nadie aspira, nadie enseña a soportar la soledad». ¿Y si estuviésemos ante un mundo donde para sostenerlo uno de sus cimientos y condiciones de posibilidad fuese la soledad? Bendita filosofía