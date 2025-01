València: més pena que glòria

Acaba l’any de València com a Capital Verda Europea amb més pena que glòria. Un any que no deixa motius de celebració: la ciutat no és més sostenible ara que en 2023, la mala qualitat de l’aire incrementa els nivells de contaminació i la saturació motòrica provoca cada dia més embussos (he fet un xicotet càlcul per saber quantes hores anuals ens passem aturats per culpa dels embussos i supera les 48 hores!). Sume’s a tot això el negacionisme de l’actual equip de govern i el pas a la secció ‘Oblits’ de projectes dissenyats per l’anterior Consistori —el Corredor Verd Sud, per exemple— i res fa pensar que els tres anys següents seran diferents. A tot açò, què diu l’alcaldessa? Que no ha rebut cap ajuda del Govern. En lloc d’explicar el fracàs, ens regala l’excusa recurrent per generar mecanismes de Fuenteovejuna i diluir responsabilitats. Mª José Catalá té tot el dret del món a equivocar-se (errar és humà, diuen). Però no és lícit voler fer-nos creure que són altres els responsables.

En octubre de 2022 València va obtindre el títol de Capital Verda Europea 2024 per liderar polítiques mediambientals ecològiques i netes, distinció que a Espanya només havia obtingut Vitòria l’any 2012. Però arriben les eleccions municipals en maig de 2023 i el govern del cap i casal passa a mans de PP i Vox, gens compromesos amb les bones pràctiques ambientals ni amb el desenvolupament sostenible i la transició ecològica. I d’eixa pols, aquests fangs. Com que supose que ara em demanaran proves diré que no fa encara sis mesos —era juny de 2024— quan PP i Vox van votar a les Corts Valencianes en contra d’una iniciativa en suport a València com a capital verda, amb l’agreujant que l’alcaldessa s’absentà en eixe moment al·legant una trucada telefònica: excusa que provoca tal hilaritat que, si no frenes la rialla, t’exposes a afluixar els esfínters. Era un dels peatges que el PP ha pagat al seu soci de govern a canvi de recórrer sense entrebancs els anys de govern que li queden al cap i casal