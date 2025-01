Cliff Bradley: el hombre sin rastro

Cliff Bradley. / Levante-EMV

No sé cuántas novelas del Oeste habré leído en mi vida. También del FBI y de Ciencia-Ficción. Cuando era un crío casi nadie leía nada. Más o menos como ahora. En las casas no había libros. En la mayoría de esas casas lo único que había era hambre. En la escuela cantabas la tabla de multiplicar, te ensuciabas los dedos de tinta y todos los días había en la pizarra la consigna que nos señalaba los mejores caminos para honrar a la Patria. La Patria eran dos retratos que había detrás de la mesa del maestro. Nos decían que eran Franco y José Antonio y en medio de los dos había una cruz y a veces la cambiaban por la Virgen María. Luego nos íbamos enterando de que había muchas vírgenes con nombres diferentes. No sé cómo no acabamos locos con tanto lío de retratos, de cruces y de vírgenes cuando lo que queríamos era correr por el monte, dejarnos caer por la piedra esbarosa y jugar a titau titau con el barro de la orilla del río al lado del lavadero. En la iglesia había un Niño Jesús que llevaba la bola del mundo en la palma de una mano. El cura nos había dicho que cuando esa bola se cayera al suelo, a tomar pol saco el mundo. No te veas con la angustia que mirábamos la maldita mano cada vez que pasábamos delante de la estatua. Para colmo, veíamos la mano cada vez más inclinada. Y dicen que la infancia es el paraíso al que siempre regresamos. Pues vaya gracia, ¿no?, volver tan contentos a la infancia y encontrarte de nuevo cara a cara con el Niño de la Bola.

Para mí el paraíso era poder leer las novelas del Oeste, como las de Marcial Lafuente Estefanía o El Coyote. Y las del FBI y las de Ciencia-Ficción. En algunos sitios las podías cambiar cada semana. Y si las comprabas, costaban un duro. Por eso se llamaban también novelas de a duro. O de quiosco, si donde vivías había quioscos. Mucha gente aprendimos a leer con esas novelas y con los tebeos. Y aún más: aprendimos con esas lecturas a amar la literatura casi más que ninguna otra cosa en el mundo. Han pasado los años y sigue habiendo en casa muchísimas de aquellas novelas. Las sigo comprando allá donde las encuentro. No es fácil. El tiempo va a su bola y hace que olvidemos mucho de lo de antes. También las llamaban novelitas porque cabían en el bolsillo y apenas llegaban a las cien páginas. Conocí a algunos de aquellos escritores, como George H. White, que se llamaba en realidad Pasqual Enguídanos, era de Llíria y vivía al lado de casa cuando mi familia tenía allí el horno de Sant Miquel. También conocí a Alf Regaldie, cuyo nombre era Alfonso Arizmendi Regaldie y su hija, Consuelo Arizmendi, fue una excelente ilustradora a la que echo mucho de menos porque se murió hace cuatro años y nos dejó un hueco grande y difícil de llenar en ese hermoso territorio de la amistad que no se acaba nunca. Aquellos escritores se ponían seudónimos por razones comerciales y porque algunos de ellos habían estado en la cárcel por hacer la guerra defendiendo la República y los editores no querían buscarse la ruina usando sus nombres auténticos. Hace poco la entusiasta Asociación Cultural Hispanoamericana de Amigos del Bolsilibro (ACHAB) publicó El hombre sin rastro, un nuevo volumen recopilatorio dedicado a un autor que me era totalmente desconocido: Cliff Bradley. Otro nombre falso, claro. Como casi todos.

El hombre sin rastro. / Levante-EMV

El de verdad era Jesús Navarro Carrión-Cervera y había nacido en Chiva, un pueblo donde tengo mucha gente amiga y ha sido cruelmente castigado por la Dana. Escribió guiones de cine y dos de sus novelas fueron convertidas en películas: La noche de la furia y El que sabe matar, que en la pantalla lleva el título de La venganza de Clark Harrison. Cerca de la estación, en su pueblo, tiene una calle con su nombre y no sé si mucha gente sabe allí quién fue Jesús Navarro, conocido en el mundo de las novelas de a duro con el nombre de Cliff Bradley. Estaría bien que pudieran añadir ese detalle en la placa, ¿no les parece? A la gente de ACHAB le costó mucho encontrar a algun familiar del escritor y por eso le pusieron el título de El hombre sin rastro al libro que acaban de publicar. Finalmente dieron con Alejandro y Rosalía, sus hijos: “De nuestro padre siempre recordaremos su luminoso despacho, repleto de libros, y su máquina de escribir Olivetti que tecleaba sin descanso para sacarnos adelante a nosotros y a nuestra madre. Nunca lo olvidaremos.” Ha sido un gozo descubrir a este autor y saber que en Chiva lo habían reconocido como un paisano ilustre. Ahora tienen que leerlo, que es la mejor manera de que un escritor no se vaya nunca de nuestra memoria.

Como no había libros en las casas, aprendimos a leer con las novelitas del Oeste, del FBI, de Ciencia-Ficción, de las Románticas destinadas -como mandaban los tiempos- a las mujeres. Y con los tebeos, esas joyas semanales acabadas en un continuará que nos dejaba con la miel en los labios. Esa fue nuestra educación sentimental en el mundo de la literatura. Y me gusta pensar -tantos años después- que no sólo en la literatura sino también, y a lo mejor sobre todo, en la vida.