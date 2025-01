Vamos subiendo la cuesta

Martes, 7 de enero. Con el permiso de Serrat le cojo prestada para el título la frase de su canción “Fiesta”, a ver si nos animamos. Porque el martes amanecimos brumosos, espesos, abúlicos. Aliviado por haber superado la prueba de la nochevieja (nos juntamos catorce familiares en mi casa, dos cuñados y una cuñada: era cena de alto riesgo. Tuve que invitar también a tres policías locales para que acordonaran el salón, por si acaso) me pongo Spotify y tarareo yo solo en casa “Waterloo” de Abba primero y “I will Survive” de Gloria Gaynor después. Acabo satisfecho pero sabiendo que la cuesta que lleva al Muro de Hielo de enero y febrero está ahí, ante nosotros, sin ningún Jon Snow que nos defienda ni Daenerys que nos arrulle.

Miércoles, 8 de enero. Yo aún intentando colocar la zambomba (¿alguien más, aparte de mí, tendrá una zambomba?) en el trastero, y todos los telediarios a tope con Miguel Ángel Rodríguez y con el primero de los actos de la conmemoración de la muerte de Franco. Qué pereza todo, dios mío. Yo ya no sé quién envió qué correo y para qué, ni qué sabía uno ni otro, ni porqué se pierden y cambian teléfonos, se olvidan contraseñas, se borran discos duros, se clonan dispositivos. Tres jefes de comunicación, siete secretarias, catorce jefes de gabinete, veintisiete fiscales de carrera, setenta y cuatro periodistas (más o menos: y tiro por lo bajo…) pendientes de un asunto como este. Tú se lo explicas a Gila y le das un teléfono, y hace una obra de arte que nos dura varios siglos. Y con lo de la conmemoración por la muerte de Franco, más de lo mismo. Ya lo decía Victoria Beckam, esa filósofa: “David, en Madrid siempre huele a ajo”.

Jueves, 9 de enero. Todavía recuerdo el chocolate y el roscón (yo soy muy de roscón. Y sin nata, ni chocolate, ni leches en vinagre) cuando empiezo a ver el documental de Netflix sobre Dabiz Muñoz, dueño y señor del universo “Diverxo”. Qué tío, yo no sé cómo puede con todo. Y qué intensidad: todo tiene un porqué especial, una explicación mágica, un estrés adicional, un más allá multidimensional que le hace orgasmar cada vez que le pega un bocado a algo. Como será que la más normal parece Cristina Pedroche, con eso está todo dicho. Pero el problema está en mí, que no aguanto a los grandes cocineros: todos poniendo en valor la cocina de sus abuelas, pero a precio del siglo que viene multiplicado por siete y sumándole trescientos cincuenta euros, por si acaso. Y todo elevado a la categoría de arte cercano y amigable, encima. Pero es que tampoco he aguantado nunca más de diez minutos seguidos de Masterchef. Y también desconfío de los cocinillas, qué le vamos a hacer. Estamos inundados de cocina, de recetas, de cocineros, de series de cocineros, de documentales de cocineros, de programas de cocina, de amantes de la cocina. Salvo Arguiñano, todo una hartura.

Viernes, 10 de enero. Tras cuatro días trabajando de nuevo, ya se me han olvidado todas las penalidades navideñas. Incluso añoro los mazapanes, el dinero gastado en lotería, las conversaciones con los familiares de mi mujer. Para salir de la tristeza post-navideña me compro el libro “Hábitos atómicos” (pequeños como una partícula pero tan poderosos como un tsunami, dice en la faja que llevan los super-ventas). James Clear, su autor, afirma que “la manera más efectiva de cambiar tus hábitos es no centrarse en lo que quieres lograr, sino en la persona en quien te quieres convertir”. Totalmente de acuerdo, James, me digo a mí mismo, y decido centrarme en convertirme ipso facto en alguien que se quiere echar una siesta, o soltar algún taco que otro de vez en cuando. O en alguien que pueda seguir aguantando sin probar la leche de avena, ni saber hacer treinta ejercicios en una silla ni ayunos intermitentes de catorce horas, para adelgazar. A mí que me pidan un cambio atómico, pero no uno que sea imposible.