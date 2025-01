Interrogantes sobre un funeral

El 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco. Un Obituario que el palacio de La Moncloa, la sede madrileña del gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto dejar pasar por alto. Y lo ha hecho con un largo funeral que durará todo el año 2025. Surge una pregunta, quiérase o no, ¿qué busca Pedro Sánchez con la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco? A la izquierda portuguesa en el poder no se le ocurrió hacer un funeral por Oliveira Salazar, con quien el general Franco políticamente se entendía, ni hacer de su Óbito la fecha del inicio de la democracia portuguesa.

El Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, por el que se crea el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, establece la fecha del Obituario del dictador como el inicio de la libertad en España. Entonces, ¿se trata de irrumpir en el «debate de historiadores» sobre cuando se inició la Transición? Bien es verdad que esa fecha fue condición necesaria, pero no suficiente, para ese inicio que establece el Real Decreto, ya que existe un antes y un después. Entre junio de 1962, fecha del Congreso del Movimiento Europeo -más conocido por el «contubernio de Múnich»-, y diciembre de 1978, fecha en que fue proclamada la Constitución del consenso, se produce el cambio político más espectacular y profundo de nuestra historia contemporánea. Durante esos años de plomo se fueron ganando «espacios de libertad» a la dictadura.

Se inició un largo proceso de cambio protagonizado por los movimientos obrero, estudiantil, de liberación de la mujer y vecinal. Impulsado por CC.OO, el PCE, la izquierda alternativa al PCE, y las pretensiones de libertad y estabilidad de unas nuevas clases medias surgidas en los años 60. Una presión social y política antes de ese Obituario que precipitó la opción reformista en las filas del franquismo; y un después, también necesario, con la acción política de la «trinidad» conformada por el Rey Juan Carlos, Torcuato Fernández y Adolfo Suárez, con su Ley de Reforma Política y sus negociaciones con la Oposición Antifranquista a finales de 1976. ¿Fue suficiente para iniciar el camino a la Libertad?

Si hacemos caso al Real Decreto, olvidamos fechas claves de la primera mitad de 1977, como son las leyes de disolución del Tribunal de Orden Público y del Movimiento Nacional, la legalización del PCE el jueves santo de ese año, las leyes de convocatoria de elecciones libres para el 15 de junio, y la Ley de Amnistía. Un proceso que está reflejado en el cuadro de Genovés ‘El abrazo’. El que se dieron Fraga, Suárez, González y Carrillo en diciembre de 1978. Se había terminado la Transición hacia la libertad y la democracia. Entonces, ¿se pretende cambiar la fecha por la del Obituario con el Real Decreto? Si esa no es la pretensión, ¿tratan de levantar una «cortina de humo» para tapar los males de La Moncloa y de Ferraz, la sede madrileña del PSOE?

La película ‘Cortina de Humo’ -en inglés ‘Wag the Dog’- es una comedia satírica de 1997 dirigida por Barry Levinson. La trama gira en torno a un presidente de Estados Unidos que se ve envuelto en un escándalo sexual justo antes de las elecciones. Para desviar la atención del público, contrata a un productor de Hollywood y a un asesor político para crear una guerra ficticia en Albania, utilizando técnicas de propaganda y medios de comunicación. La película aborda temas como la manipulación mediática – «lo que no sale en televisión, no existe»-, los bulos, la política y la percepción pública, mostrando cómo se puede crear una cortina de humo para ocultar problemas reales y distraer a la opinión pública de asuntos más graves.

Entonces, ¿serán los casos judiciales que están cercando a la Moncloa y Ferraz y alcanzando a Pedro Sánchez? ¿O son sus promesas incumplidas de julio de 2023, en especial las suscritas en agosto del mismo año con JuntsxCat? ¿O pretende tapar todos sus males para recuperar, con ello, la confianza deteriorada de la opinión pública que atisban las encuestas? Si eso es así, hay otros tipos de «cortinas de humo» a generar que no sea la fecha de un Obituario que irrumpe con malas artes en un debate de historiadores.

Me malicio que las cosas no van por cambios de fechas o cortinas de humo. ¿No será que Pedro Sánchez trata de repetir la jugada de julio de 2023, cuando movilizó a su electorado apelando a la amenaza de la extrema derecha? Con ello construyó posteriormente su endeble mayoría parlamentaria demonizando cualquier pacto con VOX. Su argumento hoy ya no funciona, pero la frase «puede volver a pasar», que pronunció el pasado miércoles en el Museo Nacional de Arte Reina Sofia refiriéndose a la dictadura del general Franco le puede servir. Y ahí ha encontrado un aliado en VOX, pues todo el engorde en votos a estos nostálgicos de la época anterior a la fecha señalada en el Real Decreto perjudica al PP, la alternativa electoral al PSOE, su partido. Se ha dado un año para la jugada. Pero esto huele a cuento de la lechera, a una manipulación interesada de la historia que ya inició el presidente Zapatero en contra de lo que quiso reflejar Genovés en su cuadro colgado a la entrada del Congreso de los Diputados.