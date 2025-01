Se aproxima el fin de una época

La historia de la humanidad se caracteriza por seguir una serie de ciclos en los que se combinan periodos tranquilos, más bien pocos, con otros muy turbulentos y de confrontaciones armadas. Mientras las armas eran sencillas, en el sentido de que se podía ver la cara de los enemigos con los que te jugabas la vida, los conflictos eran más o menos locales o regionales. Pero todo cambió con la invención de la pólvora y del armamento cada vez más mortífero que le siguió. Lo que eran conflictos regionales limitados por los medios y capacidad de los contendientes, se acabaron convirtiendo en generales, culminando con las dos guerras mundiales del s.XX. Afortunadamente, con el triunfo de las democracias sobre las dictaduras en la II Guerra Mundial, al menos en al ámbito occidental, hemos podido disfrutar de un amplio periodo de paz, democracia y relativa prosperidad económica. En teoría el desarrollo de la educación, la sanidad y la sociedad del bienestar, debía preservar la estabilidad de este sistema liberal democrático que nos ha permitido vivir en paz y que ha mejorado las condiciones de vida de amplias capas de población.

Pero, sorprendentemente, en la cúspide de este estado de bienestar y progreso están ocurriendo fenómenos que tienen toda la pinta de ser el fin de una época. El triunfo de Donald Trump en EEUU y el avance de las ultraderechas europeas van a poner en jaque a este sistema que con tanto sacrificio y esfuerzo habíamos alcanzado tras dejar atrás los tiempos oscuros de las dictaduras. El resultado puede ser catastrófico para gran parte de la población, pero sobre todo de los más débiles. Por ello no salgo de mi asombro y me pregunto qué ha podido pasar para que gran parte de lo conseguido esté a punto de irse al garete. No ha explotado un Krakatoa que haya dejado a oscuras a media humanidad, ni ha ocurrido una hambruna que haya desestabilizado el sistema, ni ha caído un meteorito sobre la tierra, ni el sol ha lanzado un fogonazo que haya abrasado parte del planeta. Al contrario, estamos en el nivel más alto de desarrollo tecnológico, el cual, bien gestionado, puede beneficiar a gran parte de la humanidad. Pero, a pesar de eso y casi sin darnos cuenta, el mundo se está quedado en manos de unos extremistas megalómanos que solo buscan su beneficio y autosatisfacción personal, sin atender a razón ética alguna, y a los que no les importa lo más mínimo el daño que pueden causar a los avances científicos, a la cultura, al planeta o a sus habitantes.

Ante esta situación es imposible no establecer paralelismos entre las pretensiones de Tramp de, saltándose todas las leyes y tratados internacionales, anexionarse Groenlandia, el Canal de Panamá y hasta la misma Canadá, con lo que hizo Hitler al anexionarse Austria, Los Sudetes o Polonia. Pero el mayor paralelismo con la Alemania nazi está en la colonización de las instituciones democráticas, una vez llegados al poder, hasta anularlas, con el objetivo de perpetuarte en el mismo. De hecho, Tramp está en el poder porque en su anterior etapa nombró con todo el descaro del mundo a los jueces del Tribunal Supremo que le eran favorables. De otro modo no se entendería que un personaje que ha cometido todo tipo de delitos, incluido el de incitación para el asalto del Parlamento y el intento de revertir unas elecciones democráticas, no estuviese en estos momentos inhabilitado para la política y procesado por los tribunales competentes. Para estas cosas, la extrema derecha lo tiene claro, en EEUU y en todas partes: el control de la justicia y de los medios de comunicación. Resulta extremadamente preocupante que un personaje como Elon Musk campe a sus anchas flirteando con la extrema derecha europea e intentando cambiar gobiernos como si fuese el dueño del mundo. Pero, igual o más preocupante es todavía la pleitesía que están mostrando otros grandes magnates de los medios de comunicación como Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y WhatsApp, con cerca de 3000 millones de usuarios en el mundo, o el de Amazon, Jeff Bezos. Vamos a quedar en manos de gente sin escrúpulos que pretende manejar nuestras vidas y nuestra economía, con el único objetivo de enriquecerse todavía más. Y la UE, entre tanto, viéndolas pasar, sin hacer mucho ruido para que no se ofendan, exactamente lo mismo que hicieron las democracias del momento, Francia y Gran Bretaña, ante las acometidas de Hitler.

Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y creo que gran parte de lo que nos ocurre se debe el desconocimiento de lo que pasó en el pasado. Algo tiene que ver el fiasco del Sistema Educativo que no es capaz de enseñar ni los aspectos más relevantes de nuestra cultura y de nuestra historia. Evidentemente, nadie que conozca mínimamente nuestra historia reciente se podría aproximar a planteamientos cercanos a las dictaduras de Hitler, Franco, Mussolini o Stalin. Pero parece ser que esta historia, para mucha gente, es algo ya muy lejano que desconocen y que no les interesa lo más mínimo. Es significativo el giro radical de muchos jóvenes hacia el blanqueo de estos regímenes dictatoriales cuando dicen que no les importaría “en determinadas circunstancias” que hubiese una dictadura. Pero lo más preocupante es la deriva de los partidos de centro-derecha hacia la derecha más extrema, sin importarles blanquearlos y gobernar con ellos. ¿Dónde queda el cordón sanitario que se estableció en los países europeos hacia la extrema derecha? En España ni eso, pues se da por sentado que cuando la derecha alcance el poder, gobernará con los extremistas sin ningún pudor, como ya lo hacen en la Comunidades Autónomas.

Ojalá me equivoque, pero me temo que cuando acabe el mandato de Trump, si es que acaba, el mundo será otro. Nos adentramos en una época de turbulencias en la que los más poderosos aumentarán su poder y los más débiles verán incrementadas sus penurias. Los derechos sociales progresistas conseguidos con tanto esfuerzo, se diluirán como un azucarillo, aumentará el gasto en armamento y seguramente viviremos nuevos conflictos bélicos. Malos tiempos para la cultura y la democracia. Seguirá habiendo elecciones, pero estarán totalmente controladas y mediatizadas por los magnates de turno. La tormenta esté servida.