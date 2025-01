Montero no debería ser juez y parte en la financiación

La vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra Diana Morant se abrazan / Levante-EMV

En estos tiempos recios nos estamos habituando a normalizar lo extraño. ¿Es normal ser la responsable ministerial de la financiación autonómica y, al mismo tiempo, ser líder política de una comunidad, una además bastante afectada por el funcionamiento nocivo de ese sistema de reparto? Puede que para la Comunitat Valenciana sea positivo que la vicepresidenta (y actual mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y el PSOE) María Jesús Montero sea la nueva líder del socialismo andaluz porque pondrá más énfasis en la reforma de la financiación y hay muchos aspectos en común entre las reivindicaciones valencianas y andaluzas, como se evidenció entre Juanma Moreno y Ximo Puig en la legislatura anterior. Puede que sea bueno en lo práctico, pero por encima de la oportunidad están valores como la ejemplaridad y la ética. O deberían estar si es que aún cotizan en alguna bolsa de pensamiento y estrategia. Haga lo que haga, siempre quedará la sombra de una decisión condicionada por los intereses personales en Andalucía. ¿O va a dinamitar sus posibilidades de ser presidenta de la Junta con una propuesta que pueda ser ‘vendida’ como contraproducente para su comunidad?

Más allá de que Montero pueda ser juez y parte, el doble papel de la vicepresidenta me parece que profundiza en esta ola de polarización y confrontación a la que no se le ve fin, porque el PP va a tener argumentos añadidos para maniobrar contra ella y arrinconar el diálogo institucional, que es lo que se echa en falta desde hace diez años para avanzar en un asunto con tantas aristas, cuya única solución pasa por reunir en un punto de encuentro (o de no desencuentro, al menos) a 17 comunidades.

No termino de ver condiciones para el optimismo. Puede que el Gobierno esté más decidido a lanzar una propuesta y que esta vaya en la línea largamente esperada por la sociedad valenciana, pero creo que va a haber más ganas de oponerse políticamente no vaya a obtener algún beneficio electoral la candidata a presidenta andaluza.

Y si además el Gobierno niega a la Comunitat Valenciana el oxígeno del fondo de liquidez (FLA) extraordinario, como está haciendo, los más perjudicados pueden ser los socialistas valencianos, porque el Consell de Carlos Mazón y el PP van a tener munición doble (la financiación y el FLA) para castigar a la oposición valenciana, que ha decidido ir de la mano en todo con el Palacio de la Moncloa. La réplica de que ningún Gobierno ha dado más a la C. Valenciana y que la culpa es del PP por tumbar el techo de déficit en el Congreso será música de fondo, la que está pero no se escucha.