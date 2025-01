El llarg camí de l’educació

Trobada de ciutats educadores en Alaquàs. / L-EMV

El mes de març de l’any 1827, l’Ajuntament d’Alaquàs demanà a la superioritat permís per poder establir al poble una botiga on es vendria arròs, oli, sabó i saladura. Els membres del consistori municipal ho justificaven per “estar en la major angoixa” perquè no disposaven dels béns necessaris per a poder fer front al pagament dels sous dels mestres que volien contractar. Amb l’arrendament d’aquella tenda guanyarien els diners suficients per a pagar a un mestre i a una mestra de primeres lletres que ensenyarien a llegir als xiquets i xiquetes del poble. Segur que també pensàvem que establir i llogar aquell humil comerç podria suposar un gran canvi social per a la gent de la localitat.

Malauradament, quatre anys més tard, les autoritats d’aquells moments no van permetre la fundació d’aquella desitjada botiga, justificant-ho en què, segons les lleis vigents, l’establiment d’una tenda i la recollida dels beneficis del seu arrendament, era un dret exclusiu del senyor del poble.

Els més de quatre anys que va durar el plet em fa pensar que a aquells moments hi havia persones a Alaquàs que pensaven que el primer pas per a la sincronització cultural amb els països més desenvolupats d’Europa depenia d'aprendre a llegir i a escriure. Algun d’aquells veïns, amb tota seguretat, considerava que no saber ni llegir ni escriure representava una carència, una pèrdua irreparable per als xiquets del poble; i quedaria defraudat quan les circumstàncies de l’època li van fer adonar-se de la impossibilitat d’aquell avanç.

Fa uns pocs dies, l’Ajuntament d’Alaquàs ha celebrat el Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Uns centenars de xiquets i xiquetes amb els seus pares i professors han gaudit d’uns actes culturals i socials públics que culminaren amb un homenatge a l’escriptor Vicent Andrés Estellés i també amb la lectura pública dels compromisos adquirits per la ciutat d’Alaquàs com a membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, l’entitat que promou l’educació com a motor de transformació social.

Afavorir l’educació com a fonament de la millora social a l’espai ciutadà és l’objectiu de les Ciutats Educadores. D'esta manera, les escoles i totes les institucions del poble es convertixen per voluntat pública en llocs d’aprenentatges ciutadans. El govern local d’Alaquàs, com els centenars de governs locals dels 28 països que pertanyen a l’Associació, es compromet a ser un laboratori d’aprenentatges educatius, de foment de la ciutadania i de transformació social. La cultura, el coneixement..., es posen al servei de l’aprenentatge.

Han passat quasi dos-cents anys des d’aquell llunyà 1827 en què no va ser possible la contractació de dos mestres perquè ensenyaren als xiquets del poble. Entre aquella petició ciutadana i la present declaració pública, cap grup encarna millor les esperances intel·lectuals de tots, que els xiquets i xiquetes que l’altre dia participaren i escoltaren la Declaració de les Ciutats Educadores que afirma el triomf de l’educació.

Convé no oblidar. Per això, m’agradaria celebrar estos dos-cents anys en què a l’espai físic, cultural i sentimental del nostre poble, algunes persones intuïren el gran valor de l’educació. La Declaració institucional de fa uns dies és també un homenatge a les persones que al llarg del temps s’han preocupat per ella. L’anonimat de la seua lluita augmenta el nostre reconeixement. Ens agrada pensar que aquella petició de 1827 queda com un eco que ressona en el nostre present; sols entendrem el valor de tot el que s’ha aconseguit en educació si ho contrastem amb les il·lusions del punt de partida.