No siguem un país de desmemoriats

Dies enrere, un manifest cridava a impedir les celebracions de l’arribada de la democràcia a Espanya. Com és natural, tothom té dret a convidar-nos a rebentar els actes pel 50è aniversari de la mort de Franco, de la mateixa manera que nosaltres no tenim per què acceptar dita invitació. «Sense oblit no hi ha pau», diu el document, quan tot just és al revés: el poble que ignora la seua història està condemnat a repetir-la. Si la història s’ignora és fàcil reescriure-la i falsejar-la. D’això es tracta? Primer alimenten l’amnèsia, després manipulen la història; no hi ha cap ingenuïtat en això. Primo Levi, supervivent dels camps d’extermini nazis, deixà escrit que la major ignomínia era que les generacions futures oblidaren les injustícies. Davant aquest manifest, no és ociós recordar-ho.

Fer memòria és un «aquelarre guerracivilista». Frase que rescate del manifest que trenca tots els rècords de la maldat, ja que se’ns vol fer creure que la memòria és sinònim de retrocés i la reconciliació sinònim d’oblit. Però l’oblit només pot ser exorcitzat amb l’exercici de la memòria, fent saber a les noves generacions el que va passar a fi que la desmemòria no desperte mai més «els déus dormits» de l’autoritarisme. La lluita de l’home contra el poder és la lluita de la memòria contra l’oblit, deia Kundera; l’oblit imposat pel poder a través del temps. Si ara celebrem la mort de Franco és per recordar els silencis interessats de la història. El temps esculpeix l’oblit, però no cancel·la els crims.

Res més vil que oposar l’amnèsia a la memòria. Lluitar contra l’oblit i recordar sense rancor no ressuscita vells enfrontaments. Per què he d’oblidar?, preguntava el Nobel hongarés Imre Kertész, quan al narrar la seua experiència en camps de concentració nazi a la novel·la «Sense destí», li recomanaven oblidar l’horror. I afegia: «Cóm oblidar el que has viscut sense renunciar a una part de tu mateix?». Si el passat és memòria i la memòria és la identitat, no siguem un país de desmemoriats.