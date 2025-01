Imaginaba meses atrás un mundo sin Trump y escribí el titular sin desarrollar el contenido. La clave de la argumentación la expongo ya porque de lo contrario al lector o lectora le va a chirriar ese enunciado: A pesar de la desaparición imaginaria del excéntrico magnate, el mundo seguía sumido en el odio porque una vez introduces, aceptas y legitimas un marco mental de confrontación neofascista la democracia está tocada de muerte. Se exponen en la frase anterior trazos gruesos, palabras orondas que han ido perdiendo significado con el paso de los años y su excesivo manoseo. Continentes vacíos, que dirían Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Pero lo hago con conocimiento de causa y voluntad provocadora porque siempre he defendido que dicha terminología es de las pocas que tienen capacidad de movilización a la contra. Y estamos en un momento de extrema gravedad.

En aquella proyección mental que hice meses atrás imaginaba la muerte de Trump. No su defunción política sino la física. No la deseaba, no me malinterpreten, simplemente la imaginaba para poder reflexionar. Si lo hubiese pensado solamente perdiendo las elecciones y retirándose definitivamente de la política me hubiese obligado a dar forma mental a una derrota en las urnas que hubiera restado su capacidad de movilización, como hemos comprobado, intacta. Pero no. Yo imaginé una desaparición repentina porque eso me ayudaba a hacer entender que el problema no son las personas, son los mensajes. Que los políticos van y vienen pero que lo grave de la actualidad es sobre qué se debate y qué armas se utiliza, más allá de Trump.

Desde que se expandieran (dejaran los medios de comunicación que se expandiesen de forma generalizada) los mensajes de odio, se debate sobre los derechos humanos y su aplicación para determinados sectores de la población. Hoy se ve como legítimo (y aceptable electoralmente) decir que las personas migrantes tienen menos derechos que nosotros, un nosotros en el que me introduzco como privilegiado ciudadano del mal llamado primer mundo. Pueden ser expulsados sin garantizar sus derechos mínimos, pueden ser tratados como mercancía y pueden morir tras graves padecimientos siempre y cuando no “molesten” en nuestras televisiones a la hora del relax después de un largo día de trabajo. El debate hoy es sobre ciudadanos de primera y de segunda. En nuestro presente es legítima la deshumanización de determinados grupos poblacionales.

Pasa en una sociedad con sus grupos de edad jóvenes informándose mayoritariamente a través de redes sociales como Tiktok, Youtube o Instagram porque los periódicos tienen “demasiados detalles”. Pasa ahí donde estos mensajes simplistas de culpabilización de los más desgraciados son enaltecidos artificialmente y calan con facilidad. Cuando se legitima el mensaje directo basado en eslóganes vacíos, la complejización siempre llega tarde. Vivimos sin contexto, sin pasado y sin perspectivas de futuro. Vivimos sin conocimiento, sin reflexión. Vivimos sin empatía y sólo bajo algunas formas de solidaridad egoísta. Vivimos sin biografía, sometidos a la obligada configuración de una identidad digital que nos impide saber quiénes somos en el mundo real. Vivimos desorientados, en una carrera constante hacia nadie sabe donde. Vivimos creyéndonos que la realidad es moldeable a nuestro antojo y que el crédito social y la validez intelectual depende del apoyo masivo a través de “Me gusta”. Vivimos en el mundo que no penaliza la mentira. Siempre existió, hoy no perjudica a quien la protagoniza.

“El futuro va a ser fantástico”, pronuncia el magnate tecnológico Elon Musk, el miserable emblema de nuestro tiempo. De la intolerancia, de la desinformación, de la simpleza, de la dictadura del capital ¿Qué calificación merece una ciudadanía cuyo criterio les lleva a elegir a un político simple y únicamente porque es un magnífico comunicador? La extrema derecha internacional celebra ahora el triunfo de Trump porque si la supuesta primera democracia del mundo legitima ese universo mental excluyente y falocrático, todo vale en el resto del mundo. “Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para EEUU y un poderoso nuevo compromiso con la gran alianza entre Israel y EEUU”, pronunció minutos después de saberse la victoria el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Washington ha destinado en un año (bajo mandato de Biden) al menos 17.900 millones de dólares a financiar el exterminio del pueblo palestino después de los acontecimientos terroristas del 7 de octubre de 2023. ¿Qué podemos esperar ahora? “Patriotismo, control de fronteras, recortes fiscales, raíces cristianas, libertad de expresión y compromiso con la paz mundial (...) ¡Qué día histórico!”, añadió el italiano Matteo Salvini. Banderas que no alimentan, xenofobia, socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, la palabra de Dios contra los avances civiles, libertad de expresión para legitimar el derrocamiento de la democracia y paz mundial a través del silenciamiento del genocidio, allá donde se dé. El miedo gobierna el mundo.

Un mundo que está lejos de quedarse sin Trump porque Trump es un mensaje, un relato. Estados Unidos y su turbocapitalismo han sido menos ejemplo de lo que ha vendido siempre Hollywood pero a partir de enero agrava su deriva porque debían elegir entre la primera presidenta negra de la historia del país o la reelección de un expresidente convicto y ya saben el final.