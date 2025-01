Nepotisme i victimisme

En el PP tenen una llarga i contrastada trajectòria tant en conductes de nepotisme com en practicar el victimisme quan no estan al govern.

Quan estan governant com és el cas de Mazón, ho practiquen tot. El nepotisme per voler contractar a dit a una periodista i el victimisme quan se’l critica per estar festejant amb eixa mateixa periodista mentre la barrancada ja havia començat i ell estava il·localitzable.

Otros artículos de Teresa Mollá Castells Perquè em dona la gana Semblances Perquè em dona la gana La poca vergonya té nom propi Perquè em dona la gana Gràcies

Caldria afegir-li el qualificatiu de mentider i a més compulsiu, perquè mira que ha canviat la versió del que estava fent en eixes hores en aquestes setmanes.

Quan fa uns dies a la convenció del PP que van celebrar a un hotel de luxe d’Oviedo per a parlar de l’habitatge i no aportar ni una sola idea innovadora, vaig veure com l’aplaudien com a una víctima més de la dana i no sabia si plorar o riure, perquè mira que els agrada fer el ridícul amb aquesta classe de coses.

Mazón pot fer el que vulga amb la seua bragueta, només faltaria, a condició que l’altra persona també ho desitge, però almenys en aquest cas, com a mínim devia ser un poc més coherent i reconéixer que es va equivocar. Coherent i humil, clar. Però aquestes dues qualitats no adornen precisament al molt poc honorable president. Que li anem a fer...

I el nepotisme també el va practicar al moment en què va cessar a dues conselleres per tapar la seua ineficiència i ineficàcia. I no va tindre cap problema a nomenar a dos consellers, homes, sense tindre en compte l'equitat entre dones i homes al Consell. Tampoc podem oblidar que entre eixos homes, no li va tremolar el pols perquè un d’ells fora un militar. I ací no passa res!

Al PP creuen que estar al govern és la seua forma natural d’estar en política i en democràcia i, per tant, quan no ho estan, com ara al govern central, no tenen cap escrúpol en fer servir tota classe d’estratagemes i trampes polítiques per tal de desacreditar a qui està governant. Són mestres en deslegitimar a l’adversari polític sense importar amb quines eines.

Ara estan negociant amb altres forces polítiques per a desallotjar a Sánchez de la Moncloa i tornar-la a ocupar ells, mitjançant una moció de confiança. No tenen cap problema a pactar amb la ultradreta, de qui cada dia que passa estan més a prop, o amb els nacionalistes bascs i catalans per tal de tornar al govern, passant-se pel forro els resultats de les urnes. Són així de tramposos. No entenen la política si no governen. I quan governen ho fan des de la corrupció i, si cal el xantatge. Hem de recordar l'etapa de Camps o d'Aznar al capdavant dels governs?

Són els hereus biològics i ideològics del feixista dictador. Les coses s’han de fer com ells volen. Millor dit, com ells manen. I sí, dic com manen perquè no saben el que vol dir ser democràtics. No acaben d’entendre que per a poder governar, tot i que tingues majories absolutes, s’ha de dialogar amb la resta de forces polítiques que representen, també a un bon grapat de votants que han dipositat la seua confiança en elles. Però sembla que el dia que es va explicar eixa lliçó de primer de democràcia el PP en bloc i la ultradreta van decidir no anar a classe. I així ens va...

Veure a Mazón victimitzant-se davant del seu partit que li va dedicar un aplaudiment com si s'haguera d'acabar el món, ens mostra el seu tarannà humà i polític. I de pas, ens recorda que és un alumne avantatjat de Zaplana.

Pel seu propi bé, espere que no acabe com el seu mestre, però amb actuacions com les del repartiment de la “reconstrucció” a les empreses de gent afí, com per exemple el seu cap de gabinet, amb contractes unflats per tal que els “seus” guanyen encara més diners, porta un bon camí recorregut per a acabar com Zaplana.

Veurem com acaba el fulletó de Mazón amb la periodista i amb els diners per a la reconstrucció després de la desfeta de la dana. I estarem, espere, per a valorar-ho.

{"anchor-link":true}