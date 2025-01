Propaganda en territori Dana

Voluntarios y vecinos en Paiporta tras la dana del pasado 29 de octubre. / Fernando Bustamente

La primera visita oficial del president Mazón, després dels esfereïdors successos del 29 d’octubre, va ser a Utiel. El lloc no era, precisament, una casualitat ni escollit a l’atzar. Ans al contrari, va ser el primer municipi valencià del qual en tenim les primeres imatges amb els vehicles surant per l’aigua i corrent pels carrers del poble a la velocitat del llamp com si d’una pel·lícula de ciència-ficció es tractara. A eixa hora, mentre els seus veïns tractaven de salvar la vida després que bona part dels seus béns materials ja els havien desaparegut, a una hora de viatge en cotxe, al Palau de la Generalitat, el seu president es preparava per anar a dinar.

El famós dinar al Ventorro, on tenia previst oferir la direcció d’À Punt a una periodista. Hi anava en qualitat de president del PP, no com a president de la Generalitat, com si d’una mena de ventríloc es tractara, amb capacitat per anar mutant de paper. De ben segur, Mazón i la seu cohort devien ser dels pocs valencians que encara no havien vist les imatges terribles d’Utiel ofertes per les televisions i les xarxes socials unes hores abans. Pel que sembla, tampoc no haurien parlat amb el seu alcalde, Ricardo Gabaldón, també del PP, un home assenyat i amb el trellat suficient per suspendre les classes de ben matí i organitzar un operatiu per evitar el màxim de desgràcies i posar al recer els seus veïns.

No sé amb quin ànim miraria l’alcalde d’Utiel el seu president, alhora del partit i de la Generalitat, el dia de la visita tot sabent que en eixes hores crucials el paper de cadascun d’ells va ser d’allò més diferent. Davant seu, als camps agrícoles i els camins rurals, en tenien les conseqüències. Des d’aquella imatge de Mazón a Utiel, hem assistit a una successió de visites de polítics, càrrecs institucionals i representants públics amb l’afany principal de traure’n un rendiment i una propaganda a costa de les desgràcies i els enormes danys materials i humans que la Dana de finals d’octubre va deixar sobre un bon grapat de comarques i municipis valencians.

Des d’aquell famós migdia de la vista dels Reis, Sánchez i Mazón a Paiporta, del qual en van eixir a corre cuita, els seus assessors pensen que és una bona idea eixa de tornar al lloc dels fets, parlar amb la seua gent, fer-s’hi les fotos i els vídeos corresponents i marxar fins a l’altra. El millor exemple d’eixe sistema emprat el representen, fil per randa, els Reis d’Espanya i les seues filles, que no han defugit visites a restaurants, mercats i pobles per refer-se’n d’aquella vegada que en van resultar esquitxats pel fang producte de la ràbia i el dolor que patien el seus ciutadans hores després de la desfeta. Paradoxalment, aquells que tenen menys capacitat de decisió -arrecerats per la constitució a un paper testimonial- són els que més rendiment han tret fins ara. La gent, embadalida, els aplaudeix tot i que ni tenen cap capacitat de gestió.

Nogensmenys, el que els polítics i els representants públics haurien de comprendre és que, més enllà de la visita, el que cal són inversions, recursos humans i econòmics a dojo perquè la famosa reconstrucció no es perllongue en el temps sine die i els seus veïns puguen reeixir-se’n . Menys clatellades, menys palmades a l’esquena i menys paraules. El que calen són fets, realitats i canvis substancials perquè la vida «normal» puga tornar el més prompte possible.