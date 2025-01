Luz de libertad

Veía a Joe Biden en su discurso de despedida y escuchaba a un hombre diciendo adiós al poder con un alegato a favor de la libertad y la democracia en el año 2025. Habló del peligro que supone para el sistema la concentración de tecnología, poder y riqueza; de la oligarquía que se viene fraguando y que amenaza las libertades; de la importancia de respetar las instituciones, del control y de la necesidad de una prensa libre que combata la desinformación. Mientras, pensaba en el hombre más rico del mundo -dueño de una parte muy importante del ciberespacio y avezado maestro en el arte de la manipulación-, Elon Musk, que ha financiado con muchos millones la campaña de Donald Trump.

Entonces, recordé la novela ‘El orden del día’ de Éric Vuillard donde se narra el impulso al poder de Hitler por parte de importantes empresas alemanas desde un acuerdo de financiación del partido nazi llevado a cabo en una reunión secreta, fuera del orden del día, el 20 de febrero de 1933. Y me pregunto cómo es posible que casi cien años después haya cierta similitud entre aquel oscuro tiempo y el actual. Y pienso que, en algún momento, debimos abandonar el sentido de la política y ahora se nos ha ido de las manos. Y me pregunto cómo se podría restablecer la confianza social para evitar que la amenaza siga creciendo. Entonces, recuerdo una película francesa, Los consejos de Alice. Él, Paul Théraneau, es el alcalde socialista de Lyon, lleva dedicado a la política más de treinta años y cuando se encuentra en la recta final de su carrera la mente se le apaga, no tiene ideas. Para solucionar el vacío contrata como asesora a una chica brillante, mucho más joven, que viene del mundo de las letras y la filósofa. Alice no solo le aconseja, le empuja a pensar. Puede que ahí esté la clave. No hay sociedades libres sin la luz del pensamiento. No hay proyecto político sin la luz de las ideas. Quizá, el futuro de la democracia esté en no abandonar esa luz.