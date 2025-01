O avanzamos o la erosión será imparable

El President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el rey durante la visita a Paiporta el pasado 3 de noviembre / Germán Caballero

El reloj se ha convertido en un problema. Mi reloj de pulsera ha empezado a andar más lento que otros, sobre todo el del móvil, que es el que hemos convenido que es fiable. Probé a cambiar la pila y nada, al rato vuelve a estar atrás. Hasta ahí se podría pensar que se ha averiado y ya está. Sí, pero sucede que me he puesto otro reloj y ha vuelto a pasar lo mismo. No es que se pare, que sería evidencia de avería, es que va lento. Como el otro. No sé qué pensar. ¿Puede darse la coincidencia de que dos relojes muestren el mismo fallo simultáneamente? ¿Si no son los relojes, es a mi muñeca y, por tanto, a mi pulso vital, a los que le pasa algo? He pensado en probar con un tercer reloj, pero me da miedo. He llegado a pensar que me he metido en un relato de Juanjo Millás y he iniciado nueva vida en otra dimensión. Mi última teoría es que mi cuerpo intenta comunicarse conmigo, si es que somos dos. Me está diciendo que baje el ritmo y me aleje de esas prisas que extiende el móvil con sus lucecitas y continuos pitidos.

Creo que también me dice que me aleje de la realidad. Que tome distancia y empiece a mirar de otra manera. Confieso que pensaba que con el año nuevo el ambiente de lodazal que nos ha crecido desde el 29 de octubre se iba a apagar. Y no. Cada día cualquiera puede comprobar que no. Seguimos en una carrera de autodestrucción, oxidando la democracia, haciendo el trabajo a los que menos creen en ella ayudando a extender un malestar en las calles que se convierte en descrédito del sistema.

Por poner un ejemplo, la Generalitat y el Gobierno de España han nombrado a sendos expertos en la reconstrucción para después impedir que hablen entre ellos y se coordinen. Si sus funciones no están muy claras y no colaboran, lo que queda es que solo importa el gesto, el anuncio, y todo se supedita a la supervivencia y la ganancia política, electoral.

Ha empezado el año y hemos visto esta semana cómo Carlos Mazón ha pedido perdón por sus errores, pero sucede que su error, proclama, fue confiar en la buena fe de los interlocutores políticos. Así que la tortilla está ya del otro lado, porque los que obraron mal fueron los otros y el perdón es solo aire. Cuando leo estas cosas pienso en un artículo viejo de Muñoz Molina. Se titulaba algo así como ‘el niño interior’ y censuraba la tendencia infantilista a evitar asumir responsabilidades, porque siempre hay alguien a quien culpar. En último extremo, los padres.

Lo que hemos visto también esta semana es una ceremonia de la confusión a cuenta de las ayudas europeas. El caso es paradigmático de estos tiempos, porque nadie miente, pero nadie dice toda la verdad, porque lo que importa son esos resquicios para atizar al rival. Ni el Gobierno de España ha pedido formalmente los fondos, como afirmaron Pedro Sánchez y sus delegados, ni ha dejado de hacerlo, como le han acusado del otro lado, porque sí notificó a Bruselas que iba a hacerlo, le quedan algunos días y sucede que lo habitual es apurar el tiempo porque hay que presentar expedientes lo más amplios posibles de los daños. El más preciso y justo ha sido el vicepresidente Gan Pampols. Y cuando el que no es político es el que mejor entiende lo que hay alrededor, algo falla. Hubiera sido más productivo alzar la voz unidos para exigir implicación europea, incluso un poco de sensibilidad, que se echa en falta. Pero importa más poner zancadillas y despistar.

Mientras, lo que crece delante y los dirigentes hacen como que no ven es una ola de frustración, porque cualquier afectado quería haber abierto la puerta el día después de la riada y que todo hubiera sido como dos días antes, pero la realidad es que todo es y va a ser muy costoso. Y en lugar de hacer pedagogía y poner el hombro, en lo que estamos es en la batalla política de las culpas, los bulos y las anécdotas. Anclados. Lo de Gaza es el último ejemplo.

No tengo dudas: la primera razón de este clima tan insoportable es porque quienes pilotan la nave no quieren asumir lo que sucedió el día 29. Es verdad que son situaciones muy complicadas, pero Mazón no es que no estaba informado aquel día, es que no gestionó bien la información que había, y no tuvo a nadie tampoco que la gestionara por él. A ningún mandatario le envían un mensaje diciendo que se prepara una catástrofe. Pero indicadores había y, por eso, unos actuaron de una manera y otros, de otra. Lo demás es buscar una maraña absurda de confusión y estar dispuesto a desgastar el sistema, a que pierdan todos y ganen los populistas, antes que asumir alguna responsabilidad. Dicho esto, necesitamos avanzar, salir del bucle, hablar, hacer de una manera ordenada, coordinada y leal, y si el Gobierno español piensa que en la calle creen que todo lo ha hecho bien, está siendo solícito en las ayudas y todo es culpa del Consell es que se ha puesto anteojeras. O empiezan o la erosión no va a tener arreglo.

Yo he decidido que mis relojes saben más que yo y que he de empezar a hacer más caso a mi pulso que al móvil.