Otra juventud

Bob Dylan. / Levante-EMV

Lo he leído, visto y escuchado en no sé cuántos sitios: la juventud de ahora está que flipa con Franco. Que le parece guay el dictador. Que triunfa más en sus fiestas el "Cara al sol" que las canciones de Georgie Dann en los veranos de mi adolescencia.

Dicen que a la juventud de ahora le gusta más la dictadura que la democracia. Será porque aquí casi nunca se le ha contado lo que fue la dictadura franquista. Seguramente en los Institutos de Enseñanza Secundaria, incluso en la Universidad, el curso se acababa muchas veces sin llegar a la Segunda República y mucho menos a la guerra y a la dictadura. Tampoco en las casas era ése un asunto que ocupara las conversaciones familiares. Durante los cuarenta años de franquismo no se podía hablar de eso porque te buscabas la ruina. Y hace cincuenta años, cuando se murió el dictador y llegó la transición, ya se podía hablar de eso pero no era aconsejable hacerlo. Por ejemplo, se sabe que existieron los campos nazis pero nada de los que hubo a dos palmos de nuestras narices. De hecho, el rey Felipe VI irá a visitarlos dentro de poco: los campos nazis, digo. Los nuestros no, claro, porque entonces se le echarían encima PP y Vox y él no quiere disgustar a los suyos.

El caso es que la democracia enmudecía a la hora del recuento histórico y la verdad era suplantada por retóricas consignas sobre la reconciliación y la necesidad de olvidar los desastres de la guerra. Es imposible construir ninguna reconciliación sobre los cimientos del silencio, cuando no abiertamente sobre los de la mentira. Por eso ha pasado medio siglo desde que se murió Franco y buena parte de la juventud no sabe nada de aquel tiempo. La ignorancia es el mejor terreno para que en su superficie yerma florezcan el mito y la impostura. Fue un tiempo de tranquilidad, de bienestar, de trabajo para todos, de familias felices a todas horas comiendo perdices. Las voces de Vox y del PP eso dicen. Y que la política ya no sirve para nada porque todos los políticos son unos inútiles y unos corruptos. Todos menos ellos, claro. Y la juventud va y se lo cree.

Las redes arden con cánticos de ultraderecha. Para esas redes -tan bien manejadas por el neofascismo- y un periodismo mayoritariamente volcado en la defensa del autoritarismo frente a la democracia, la solución está en el regreso a los tiempos oscuros. Que la democracia no ha hecho todos sus deberes a la hora de construir su propio sistema de valores está más claro que el agua. Que las crisis económicas las está sufriendo especialmente la gente joven -pero ojo: no sólo- también está fuera de toda duda. Que las palabras decentes se han corrompido quién lo podría negar a estas alturas de la antipolítica y la superchería. Nunca ha habido tanta falta de libertad como ahora, dicen Díaz Ayuso, Abascal y Núñez Feijóo. Y la juventud va y se lo cree. Y se imagina derribando con valentía los muros que la aprisionan. Y que esos muros los han levantado contra ella el gobierno progresista de coalición y la propia democracia para destrozarle el futuro. Si cuando tocaba hacerlo se le hubiera contado a esa juventud lo que fue la dictadura de Franco, cómo defender la libertad era causa de encarcelamiento, de torturas y de muerte, cómo la miseria obligaba a emigrar al extranjero o a las ciudades grandes para aliviar el hambre. Si se le hubiera contado que aquí hubo una vez una República que -aun con sus errores y el asedio a que fue sometida por las derechas, por bastantes militares y monárquicos, por los ricos y la Iglesia todo el rato- defendió hasta la extenuación la libertad, la igualdad y la fraternidad que son las bases imprescindibles de una democracia construida de verdad lejos del miedo.

Las voces de Vox y del PP no defienden los derechos de la juventud que vive en estado de injusta precariedad. Esas voces bien saben que sus consignas -como en una vieja canción de Bob Dylan que habla de las estrategias miserables de algunos políticos- sólo quieren «mantener el odio». Y más aún: que esas voces lo que persiguen -y aquí lo están consiguiendo- es hacer de esa juventud «un peón en su juego». Sí, simples peones en un juego que nunca va a defender a la juventud precaria sino que va a seguir enriqueciendo a quienes la explotan, que no va a construir espíritus libres sino carne de cañón en el mercado de las ilusiones, que cambiará la verdad que dignifica las palabras por el chascarrillo tabernario que abruptamente las corrompe. Los sueños de hace tiempo no son los sueños de ahora. Cada cual tuvo y tiene los suyos. Cada cual vivió y vive el momento en que esos sueños podían ser hechos realidad, como escribe el poeta loco y solitario Robert Lowell. Las redes y los medios que repiten machaconamente sus consignas incendiarias no hablan de sueños, sino de una innoble y dolorosa pesadilla. Pero ojo: fuera de las encuestas desoladoras hay otra juventud que no está por creerse tanta engañifa legionaria, que está donde la reclaman la defensa del bien común y las ilusiones colectivas, que sabe perfectamente que la libertad es una lucha constante tengas la edad que tengas y que no se regala tan fácilmente en un alegre tardeo de pinchos y cervezas. Que hay otra juventud, ¿vale? Eso quiero decir. Que hay otra juventud. Y tanto que la hay. Y tanto.