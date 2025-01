Superhéroes y supervillanos

Parece mentira, pero hace un siglo no existían cómics de superhéroes ni de supervillanos. The Phantom es de 1936. Superman se remonta al número 1 de Action Comics y apareció en 1938. Batman salió poco después, en 1939, y para Spiderman hubo que esperar a 1962 cuando Marvel saca a la palestra el número 15 de Amazing Fantasy. Las mujeres tardaron algo más. la primera fue Fantomah, en 1940, aunque el prototipo de superheroína lo constituye Wonder Woman, que apareció al año siguiente en el cuaderno 8 de All Star Comics.

Conviene destacar dos hechos: uno, obvio, y otro, generalmente obviado. El primero es que los superhéroes son creaciones americanas, aunque los europeos sean contemporáneos e incluso anteriores (Tintín en el país de los soviets es de 1929). Quiere decirse que los cómics de superhéroe remontan a una mentalidad infantil, más próxima a la de un país que proclama el optimismo en su constitución que a los atormentados países de Europa. No importa: los americanos son el prototipo del cómic, verdaderos superhombres con poderes mágicos frente a los cuales los europeos resultan demasiado vulnerables y humanos. Por eso Prince Valiant, de 1937, se suele considerar británico y está ambientado en los días del rey Arturo, aunque Harold Foster, su creador, sea norteamericano. El segundo hecho que hay que destacar es que la aparición de los cómics de superhéroe y superheroína coincide temporalmente con la segunda guerra mundial. Evidentemente son personajes todopoderosos que constituyeron un lenitivo para los miles de personas que de repente vieron truncadas sus ilusiones y que vivían angustiadas e impotentes la carnicería de los campos de batalla y de los bombardeos masivos. ¿Y si de repente –pensaban– hubiera podido volar, tener una super fuerza y ser inmortal?: mis enemigos se iban a enterar. En España, donde no hubo guerra mundial, pero sí una guerra civil previa que acabó en una dictadura, la explosión del cómic llega en los cuarenta y en los cincuenta cuando el efecto de las creaciones made in USA inspiró un cómic fascista, Roberto Alcázar y Pedrín (1940), una apología del nacionalcatolicismo, El guerrero del antifaz (1944), y un tebeo más o menos progre, el Capitán Trueno (1956), personaje que luchaba contra los explotadores y al que acompañaba una vikinga liberada, todo ello expuesto con mucha cautela, no fuera a ser que la censura se los llevara por delante

Todo ha ido muy deprisa, tanto que las nuevas generaciones no parecen necesitar superhéroes ni superheroínas: según un colega de la UV, Manuel Barrero (Tebeoesfera), ahora lo que priva son los tebeos de aventuras. Lo que fue un paliativo vital para todos se ha convertido en una afición de frikis. Se han ido sucediendo fechas decididamente antiheroicas: 1945, fin de la segunda guerra mundial; 1978, aprobación de la Constitución española; 1989, caída del muro; 1992, tratado de Maastrich…. Hasta que las cosas se torcieron y el horizonte mental de Occidente se llenó de supervillanos. En EE. UU. un golpista llega a la presidencia y amenaza con invadir Panamá y Groenlandia, aparte de otras muchas fechorías. En Rusia un autócrata pretende revivir el imperio zarista y su continuación estalinista. En Europa proliferan las formaciones políticas xenófobas, enemigas de la mezcla de gentes y de la inmigración, las cuales defienden nacionalismos exclusivos de corto alcance. Hasta en España –¡ay!– asistimos a un momento histórico inquietante en el que los políticos ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para paliar las estremecedoras secuelas de la dana del 29-O ni prevenir la siguiente. Han vuelto los supervillanos y las supervillanas. Pero estos, desgraciadamente, son de carne y hueso. Y lo peor de todo. no parecen tener enfrente a los correspondientes superhéroes y superheroínas.

Una convicción firmemente asentada en el imaginario de la especie humana es la de que la naturaleza imita al arte. Como es sabido la frase es de Oscar Wilde (1891) y aparece en la conversación que sostienen Cyril y Vivian en el ensayo The decay of lying. He aquí la versión romántica del supuesto. La versión clásica la encontramos ya en la perfección que se atribuía al pintor Zeuxis, de quien Plinio cuenta que pintó unas uvas de manera tan perfecta que los pájaros acudieron a picotearlas.

Pues bien: ¡qué más quisiéramos que la naturaleza bestial de nuestros supervillanos se aproximase a la de los malos del comic! Los malos de los tebeos solo quieren dominar el mundo: los de la política real parecen empeñados en destruirlo, incluidos ellos mismos. Y así nos va