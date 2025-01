No me enseñes más postales

Llega uno de los momentos más esperados para el sector turístico, FITUR. Aproximadamente visitarán IFEMA en Madrid 250.000 personas. No descubriremos ahora lo que significa estar presente en la feria más importante del mundo para el turismo y el impacto promocional que tiene. Sin embargo, este 2025 el Consell de Mazón ha sentenciado que la C. Valenciana debe de cerrar el obturador hacia una visión aldeana propia del siglo anterior. El apagón de luz viene precedido de la decisión de ocultar a los municipios más emblemáticos en nombre de una mirada tan rígida como jerárquica de nuestro rico y diverso ecosistema. Un error cometido de espaldas a los afectados y descartados; no optan al espacio destinos como Benicàssim, Denia, Torrevieja, Cullera, Gandía, Peñíscola, Calpe, Altea o Morella, entre otros.

El laudo se escuda en «unificar el territorio y reforzar el concepto de Comunitat». Hoy en día el marketing visual lo es todo, dejar a nuestros municipios sin un espacio para proyectarse significa, literalmente, esconderlos. La promoción funciona desde tiempos inmemoriales, y aquí apelo a la frase de Walt Disney, quien con unos dibujos creó una marca y revolucionó la infancia del mundo: «Haz lo que haces tan bien, que tus clientes querrán volver con sus amigos para verlo otra vez».

El desacierto ya viene de base, el no cuidar las formas. La política turística es un pacto, y la gobernanza turística no ha sido utilizada como marcan los manuales. Se dicta sentencia a falta de un mes y de forma unilateral y sin diálogo. Lo que se traduce en improvisación, falta de estrategia y de transparencia. Lo que a su vez lleva a invisibilizar y limitar la capacidad para competir en igualdad de condiciones a todos los destinos. Para un turismo que sea sostenible se requiere de una estrategia para la diversificación y desestacionalización.

Muchos actores turísticos ahora miran atrás con añoranza los últimos años del gobierno socialista con su anterior Secretario Autonómico, Francesc Colomer, y sus mecanismos de gobernanza compartida para tomar las decisiones. Con ello se impulsó el tener la única Red de Destinos Turísticos Inteligentes de España para implementar un modelo sostenible e innovador. O la creación del programa de CreaTurisme con más de 1.100 empresas, sumado al crecimiento exponencial del producto gastronómico con la marca L´Exquisit Mediterrani. Todas ellas fueron retirando las piedras en el camino para el crecimiento de la parte pública y privada, imperando el diálogo social y las leyes de una democracia madura para resolver las diferencias.

Que este Consell tire de tópico de la «profesionalización» como argumento para sus cambios es despreciar a una parte del turismo y destila inexplicable indolencia intelectual. El proceso de cambio ya ocurrió en años anteriores cuando se transformó todo el stand para dejar más espacio a las empresas, que son las que se baten el cobre en cada reunión. Pero siempre se respetó el espacio a los destinos.

Siempre defenderé que el turismo, a diferencia de otros, es el sector más fiel que existe. Lo es porque no se puede deslocalizar; es identidad perpetua valenciana. Nadie puede negociar nuestra singularidad, nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra hospitalidad… Por eso me resulta inexcusable que la improvisación a espaldas del sector del gobierno valenciano nos obligue a encerrarnos a realizar presentaciones en salas de prensa, a evitar mostrar imágenes de los destinos en los stands y a limitar las posibilidades de los representantes públicos a enseñar las «postales» de su municipio en FITUR. Duele no poder señalar dónde puede ir el turista, porque, como decía el último eslogan de la C. Valenciana, «quien lo ha vivido, lo sabe». n