Aplaudiments indignes

Que alce la mà qui conega els mèrits de Carlos Mazón, a qui els dirigents autonòmics del PP posaren als núvols en la Cimera d’Astúries. Au va, no s’amaguen i alcen la mà. Ningú? Doncs, ja veuen. El president valencià va despullat i els seus homòlegs ho celebren com a foques aplaudidores, com si ell fos la víctima i no les 227 persones que han perdut la vida i aquells que ho han perdut tot per la pèssima gestió política durant la Dana. Tants aplaudiments per a tan nuls resultats delaten el baix nivell d’exigència als governants. Però com diu Samaniego, «Si el savi no aprova, malament. Si el neci aplaudeix, pitjor». I de necis és aplaudir Mazón. En lloc de fer autocrítica s’exalta l’autoelogi i s’inventen un dimoni —el govern central— que incapacita la feligresia popular per fer autocrítica. He dit autocrítica? Ah, no! Per què se n’ha de fer, si ja tenen a qui tirar-li la culpa?

Per pura obvietat no posaré negre sobre blanc els demèrits acumulats per Mazón. Creuen vostès que aquest polític tindria futur en un altre partit polític que no fos una organització infecta com el PP? I no s’hi val a dir que en el PP hi ha gent que no és així. Si no són així, que protesten. Si aplaudeixen Mazón són tan menyspreables com ell. «Ma-zón! Ma-zón!» cridaven els correligionaris. Ja veuen. Com si estigueren a la Plaça d’Orient. Per molts actes multitudinaris que organitzen acompanyant-lo com aquell que porta la Custòdia a la processó del Corpus, això no canviarà la percepció dels fets.

Si algú veu un PP distint al descrit l’exhorte a corregir les diòptries de les ulleres polítiques. Ja em diran si no és miserable —i uns quants adjectius més que la bona educació m’impedeix enumerar— dir que el govern espanyol destina més ajudes a Gaza que a la DANA. Si totes les comparacions són odioses, aquesta encara ho és més, per falsa, insensible i desmesurada maldat. Així que la pregunta és: quantes ignomínies més ens resten per veure en un partit que prefereix perfumar la merda a tirar-la pel WC?