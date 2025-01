Bad Bunny, la dana y el territorio

Bad Bunny en una de sus actuaciones. / Getty Images

Si me leen habitualmente sabrán que no soy de mezclar muchas ideas en el titular. No obstante, la intensidad de este mes de enero, que dura más del doble que sus once hermanos, convierte mi cerebro en algo parecido a un potaje caliente y lleno de ingredientes dispares entre si. Y quien dice un potaje, dice un ramen, mucho más fácil y rápido de conseguir en estos tiempos modernos que un cocido con garbanzos al estilo tradicional.

Sea como sea, desde el shock de la dana tengo que confesarles que siento que las semanas son especialmente densas, repletas de hechos, noticias, información y despropósitos. Es una percepción muy personal, porque estoy convencida de que antes también pasaba y de que este pulso pesado, lento y difícil de digerir tiene que ver con la enorme crispación que azota la política valenciana y que hace irrespirable cualquier ambiente de diálogo en cualquier espacio. El dolor por la gran cantidad de pérdidas a todos los niveles; la no asunción, todavía y en muchos casos, de lo que pasó aquel 29 de octubre, como bien escribía el otro día mi compañero Alfons García, y el miedo a que se vuelva a repetir y no estar protegidos ronda nuestras cabezas y agita nuestro sistema nervioso sin cesar. Un alcalde me dijo hace poco que podríamos salir de esta tragedia si los dirigentes públicos son capaces de habilitar protocolos efectivos y actuaciones adecuadas que blindaran a la población de futuras catástrofes climáticas. Porque si una duda no tiene nadie es que lo que ha pasado puede volver a pasar y que, aunque nadie puede evitar que una dana descargue de nuevo la barbaridad que descargó, sí se puede prever y articular las correspondientes medidas de protección. El gestor público que no lo entienda, me dijo este edil, estará muerto políticamente porque la gente «ya se ha sentido desprotegida y abandonada una vez; dos, lo hará pagar».

Polémica visita de los reyes a Paiporta. / Germán Caballero

Es en este punto del artículo cuando me entero de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa a València 81 días después de su última visita, aquella en la que fue insultado y agredido en Paiporta junto a los reyes. Regresa para una reunión de alcaldes afectados en la Delegación del Gobierno y confío, espero y deseo que recorra alguno de los municipios afectados. No es fácil, es verdad. Como le sucede a Carlos Mazón, pisar zona cero es sinónimo de abucheos e insultos. Hay hostilidad y es más que palpable. Pero no hay otra: la normalidad o algo semejante a ella no llegará hasta que ambos presidentes pisen de nuevo el terreno afectado. Además, por responsabilidad y cargo están obligados a hacerlo. Por muchos gritos que haya.

'Lo que le pasó a Hawaii'

Canta el artista que más vende ahora en el mundo, el puertorriqueño Bad Bunny, que no quiere para su país ‘Lo que le pasó a Hawaii’, que no es otra cosa que ser considerados y, por tanto maltratados, como una mera colonia sin identidad, historia ni autonomía. Sin respeto. En la canción que lleva este título, el rey del ‘reggeaton’ llora: "quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan".

Además de gobernar los territorios, sus dirigentes tienen la obligación de conocerlos y, diría más: de quererlos. No se puede gobernar sin valorar a sus gentes; apreciar sus pueblos y su cultura, y respetar mucho montes, ríos y barrancos. Tampoco se puede gobernar ignorando, y con manifiesta soberbia, a los técnicos que deben asesorarte. Con el cargo va la obligación de conocer, y no solo un bonito despacho. Porque lo que no se conoce, e incluso diría que se menosprecia, tiene el brutal poder de sorprendernos un día, en nuestra inmensa ignorancia, a la hora del café en un conocido restaurante de València. Y se nos lleva por delante, como una ola peor que las de Hawai.