En aquests dies hem assistit als primers dels quaranta-dos dies de treva entre l’estat d’Israel i les milícies de Hamás i la primera cosa que m’ha cridat l’atenció és la diferència entre el nombre d’ostatges que s’ha d’alliberar per cadascun dels bàndols. I m’explique. Pel que sembla Israel ha d’alliberar a trenta presoners per cada ostatge israelià civil i a cinquanta per cada militar retingut pels palestins.

Traduït a llenguatge fàcil d’entendre, les vides palestines i les israelianes tenen diferent “preu”, i òbviament, les palestines “valen” prou menys. O almenys això diuen els números.

El que també cal recordar és que l’exèrcit israelià, un dels millors armats del món, no té cap problema a detindre a qualsevol persona palestina, fins i tot a criatures de forma administrativa i aleatòriament sense cap necessitat de justificar res.

Tampoc té cap problema a haver bombardejat injustificadament tota la Franja de Gaza i part de Cisjordània, malgrat que la comunitat internacional li ha demanat en reiterades ocasions que abandonara els bombardejos indiscriminats a la població civil.

La xifra de la vergonya fa por, perquè ja són més de quaranta-sis mil persones palestines, sobretot criatures i dones per tal d’arruïnar el futur del poble palestí i d’ocupar el seu territori.

L’exèrcit israelià, a les ordres del genocida Netanyahu, no han fet cas ni a la comunitat internacional, ni a una part del seu poble que també demanava que deixaren de bombardejar a la població de Gaza.

I no tot s’hi val per venjar l’atac dels islamistes de Hamás el set d’octubre de l’any dos mil vint-i-tres on van assassinar a mil cent noranta-cinc persones que estaven a una festa molt a prop de la frontera amb Gaza. No, no tot s’hi val.

Israel, amb el condemnat internacionalment Netanyahu al capdavant, no necessita cap justificació per a agredir al poble palestí. Amb ell i amb altres mai han tingut problemes per ocupar per la força les terres palestines despullant els seus legítims propietaris d’elles. I quan no poden, s’apropien de l’aigua o tallen de soca-rel les oliveres, de vegades centenàries per treure’ls l’or líquid que és l’oli d’oliva. Qualsevol cosa que els permeta ocupar territori els resulta vàlida.

Potser la resta del món ens hem acostumat a veure les imatges de l’ocupació i de la destrucció massiva d’edificis a tota la Franja de Gaza i també tot que encara menys, a Cisjordània. Però per molt que ens puguem’m acostumar, hi ha moltes vides innocents en joc.

Vides truncades i persones famolenques i ferides per un conflicte que ja dura massa anys i que no sembla tindre fi ni cap negociador internacional ha sabut donar-li una solució justa per a les dues parts. Justa, i duradora, per descomptat.

I mentre continua la lluita desigual de David contra Goliat que agreuja permanentment les condicions de vida de la gent més feble i que sempre és la mateixa: menors, majors i persones amb discapacitat. Sempre els mateixos.

Tot això mentre els senyors de la guerra continuen fomentant-la per tal de donar eixida a les armes que s’amunteguen als magatzems d’altres països i també fent rica a molta gent que les fabrica per a guanyar diners i sense que li importe si assassinen a criatures o a altres soldats ben equipats.

El pitjor de tot és que no sembla tindre solució definitiva ni a curt ni a llarg termini. I per a qui hem visitat aquelles terres sabem el que signifiquen els Chek-points a l’eixida de les escoles dels territoris palestins i en quines condicions de vida conviuen en algunes ciutats els palestins i els israelians i ja puc dir-vos que són molt lamentables, molt.

Només demanaria que es respectara la treva per les dues parts i que d’aquesta manera es poguera salvar la vida de moltes persones innocents. Res més que això.