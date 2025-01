Aldaia necessita solucions a les inundacions ja!

El passat 29 d’octubre vàrem viure la més greu tragèdia en la història d’Aldaia a causa de la Dana que va provocar que la major part del nostre poble quedara arrasat. El pas del tsunami va assolar vivendes, garatges, camps, comerços, empreses, carrers i infraestructures. Però el més essencial i insubstituïble són les persones que han perdut la vida. En un escenari de desolació, el nostre poble rebé els dies posteriors un altre allau, en este cas compost per milers de persones que van vindre a ajudar de forma altruista als nostres veïns i veïnes que estaven patint les conseqüències de la catàstrofe. En un entorn de fang, llàgrimes i destrucció, ells i elles foren una de les primeres llums que els aldaiers i aldaieres poguérem vore en l’horitzó.

Per això, des d’ací, en nom de tots els veïns i veïnes, vull mostrar el meu agraïment etern a tots eixos voluntaris vinguts de tot Espanya, i també als ajuntaments i organismes que no van dubtar ni un segon a unir les seues mans a les nostres per a poder començar a caminar, en una mostra històrica de solidaritat, empatia i humanitat. Ara, quasi tres mesos després d’aquella fatídica jornada, quan ens trobem en ple procés de reconstrucció, volem continuar reivindicant, en primer lloc, que necessitem ajuda de totes les institucions. Per a poder recórrer este camí que, sense dubte, serà llarg, necessitem mitjans tècnics, econòmics i materials. Encara tenim moltes edificacions pendents de reparar, garatges per solucionar, persones majors que no poden eixir de sa casa per no tindre l’ascensor habilitat en la seua comunitat, indústries i comerços afectats i molts projectes vitals que estan pendents d’un fil.

Així mateix, continuem exigint les obres i infraestructures necessàries per a evitar que Aldaia torne a patir una calamitat com esta. El nostre municipi fa dècades que clama per una solució històrica que hui, després de les devastadores conseqüències de la DANA, es fa més urgent que mai: l'execució del desviament del barranc Pozalet-Saleta, juntament amb totes les obres necessàries en els altres barrancs i rambles de la zona, com el Poio i el Gallego. Esta és una necessitat vital que ha sigut postergada per massa temps. Durant més de 40 anys, veïns i veïnes de totes les ideologies hem unit les nostres veus per a exigir a les institucions competents, sense importar el seu signe polític, que posen fi al problema de les avingudes d'aigua que afecten el nostre poble. No obstant això, esta solució continua sent una assignatura pendent, mentre Aldaia continua enfrontant-se a inundacions cada vegada més devastadores. És inajornable que les institucions autonòmiques i estatals, responsables d'estes competències, assumisquen el compromís d'implementar solucions definitives. Aldaia és una comunitat activa i treballadora, que mereix viure sense temor i avançar cap a un futur ple d'esperança, seguretat i tranquil·litat. Per això, tots els veïns i veïnes, de tots els colors, estem decidits a caminar units i no parar fins a aconseguir-ho.