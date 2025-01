Que la ideología no nos separe

En las últimas semanas hemos presenciado, en mi humilde opinión, demasiada crispación y crítica al adversario político. A veces se nos olvida, como bien dijo un alcalde, que cuando los vecinos sacaban unidos el barro no se preguntaban de qué partido eran. Aprovechando la coyuntura de que en estos momentos todos los alcaldes podemos acudir al CECOPI a exponer las demandas de nuestros vecinos, debemos aprovechar el foro para asumir responsabilidades propias y dejar los enfrentamientos innecesarios para otras mesas de debate. En circunstancias normales, los municipios, siempre acabamos absorbiendo todas aquellas competencias a las cuales las administraciones supramunicipales no llegan, o no llegan con el nivel de competencia que nuestros vecinos requieren. Esta situación no solo no ha sido una excepción, sino que además se ha agravado. Los municipios seguimos asumiendo toda la carga ya no solo económica, sino también administrativa, sumada al desgaste personal que provoca el descontento vecinal justificado tras tantos retrasos y errores.

Desde Albal y el resto de los municipios, vamos a necesitar, una vez acabe el nivel de emergencia, la adecuada inyección de liquidez para poder afrontar esta catástrofe, además de todo el apoyo administrativo necesario para sortear la burocracia innecesaria y recuperar nuestros entornos. Es fundamental, como he repetido en numerosas ocasiones, que nuestros vecinos, además de cobrar sus ayudas y subvenciones, abran sus ventanas y vean las calles, parques y edificios municipales limpios y operativos. Solo con el apoyo de las entidades supramunicipales y aligerando los trámites, será posible la verdadera reconstrucción, y para ello es vital, y vuelvo al principio, las actuaciones conjuntas, sin mirar el signo político de las administraciones con las que trabajamos.

Nuestros vecinos, cansados de la situación, nos exigen, cada vez más, que dejemos de echarnos piedras, unos a otros, y nos pongamos a trabajar por el bien común. Los alcaldes y alcaldesas, y yo el primero, tenemos la obligación fundamental de destensar el clima de crispación con mucha pedagogía e información institucional (no confundir con propaganda política), solo así por parte de todos, será posible salir unidos y más fuertes de la peor catástrofe que ha sufrido la provincia de Valencia.