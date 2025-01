Cuando la lluvia arrasa, la política no puede naufragar

Las lluvias torrenciales de la última DANA han vuelto a poner a prueba a Xirivella. Una vez más, nuestra ciudad ha sufrido las consecuencias de un problema estructural que llevamos demasiado tiempo denunciando: el riesgo de inundaciones por la falta de infraestructuras adecuadas. Como alcaldesa de Xirivella, mi compromiso con los vecinos es firme y claro: basta de excusas, queremos soluciones.

Desde el primer minuto de la emergencia, el Ayuntamiento ha trabajado sin descanso para minimizar los daños y atender a los afectados. Coordinamos a nuestros servicios municipales, activamos protocolos de emergencia y exigimos respuestas a las administraciones competentes. No hemos mirado hacia otro lado ni nos hemos conformado con discursos vacíos. Estuvimos en la calle, con los vecinos, ayudando a quienes más lo necesitaban. Pero sabemos que no basta con gestionar la emergencia: hay que prevenir para que esto no vuelva a ocurrir.

Nos reunimos con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y exigimos compromisos concretos. No queremos estudios eternos ni promesas sin fecha; queremos soluciones reales y urgentes.

Mientras otros utilizan la DANA para hacer política de titulares, en Xirivella preferimos trabajar. La responsabilidad de una alcaldesa es estar con su gente, escuchar, exigir y, sobre todo, actuar. Por eso, seguiremos reivindicando hasta conseguir las inversiones necesarias para que Xirivella deje de ser una zona de riesgo cada vez que llueve con intensidad. La coordinación entre administraciones es clave, pero lo fundamental es la voluntad política.

La Generalitat Valenciana y la Diputación ha estado desde el primer momento volcada con los municipios afectados, movilizando recursos para la reconstrucción y asumiendo responsabilidades que van más allá. Sin embargo, aquel "si quieren ayuda, que la pidan" del presidente del Gobierno fue un reflejo preocupante de la falta de iniciativa y sensibilidad con quienes lo han perdido todo. No es así como se gobierna, no es así como se responde a una emergencia.

Pero, lo más grave es que la magnitud de la tragedia podría haberse minimizado si el Gobierno de España hubiera cumplido con sus compromisos. El encauzamiento del barranco del Poyo fue aprobado en 2010 con un presupuesto de 240 millones de euros. Sin embargo, nunca se ejecutó, tal como ha denunciado el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana. Ese mismo ingeniero, que participó en el diseño del encauzamiento, ha confirmado que la obra quedó en el olvido por falta de voluntad política. Una infraestructura clave que habría evitado muchas de las inundaciones que hoy sufrimos.

Mientras la Generalitat trabaja sobre el terreno y cumple con su responsabilidad, el Gobierno central sigue dando la espalda a los valencianos. No es una opinión, es un hecho. Pedro Sánchez no solicitó el Fondo de Solidaridad Europeo hasta casi tres meses después de la tragedia. La falta de respuesta es inaceptable. La reconstrucción no puede depender de la paciencia de los afectados ni de la burocracia de Madrid.

Este problema solo se soluciona con financiación y decisiones valientes. Y en eso estamos. Porque nuestra prioridad es clara: defender a Xirivella y garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Seguiremos insistiendo hasta conseguir las soluciones que nuestra ciudad merece.