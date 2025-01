Uno de los titulares que el periodismo más ha repetido a raíz de la proclamación de Donald Trump como presidente de EE UU es que el mundo como lo conocíamos ha dejado de existir. El mundo de ayer ya es historia. Y no hay documento escrito, libro mejor redactado sobre las bases que hicieron posible el siglo XX que la autobiografía de Stefan Zweig que, precisamente, lleva por título ‘El mundo de ayer’, con un subtítulo sin desperdicio: ‘Memorias de un europeo’. Sus 546 páginas son extraordinarias. No sobra ni una. Su obra fue perseguida y quemada por el nazismo porque es un tributo a la libertad de expresión y una advertencia sobre los peligros de todas las ideologías que conciben la política como la usurpación de lo más valioso en el ser humano: la comunicación y el encuentro entre las culturas y las personas en medio de las tormentas de las diferencias que nos definen y nos constituyen.

Cuando escuchaba a Trump expresar con tanta indiferencia, y con esa sensación de que es el sheriff del mundo, con el poder de cancelar y cerrar cualquier frontera, recordé la primera página del libro de Zweig: «Tres veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío, en ese ‘no sé adónde ir’ que ya me resulta familiar. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas; huésped en el mejor de los casos». Y apostilla como advertencia: «He sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad». Casi trescientas páginas después, sitúa el origen de dicho giro con la implantación de la idea de espacio vital de Haushofer que Hitler asumirá para perseguir a todo aquello que quede fuera del alcance de dicho espacio. Zweig huyó a EE UU, a la tierra de Walt Whitman, la nación de la futura hermandad universal donde las procedencias se dejan en barbecho.

Estas paradojas de la historia nos tienen que hacer pensar sobre las razones de la situación actual de la política. ¿Hay espacio más allá del trumpismo, del populismo y del wokismo? Esta es una de las tareas más importantes de las próximas generaciones. Pensemos por un momento que la ceremonia inaugural del mandato de Trump se llevó a cabo en la misma sala que hace cuatro años fue profanada por sus partidarios. Hoy una de las directrices de la política es asumir las contradicciones sin despeinarse. Me hace gracia el apoyo de Abascal a Trump cuando éste ha hecho lo mismo que Sánchez: salvar a aquellos que instigaron bajo el delito de sedición contra la democracia. ¿Nos acordamos de los indultos o… pelillos a la mar? ¿Cómo se puede permitir que una persona como Trump que instigó contra la democracia sea quien la guíe y la gestione en primera persona? En el populismo la verdad es el poder bajo cualquier medio pactando y llegando acuerdos con quien sea, incluso con los que pervierten el orden constitucional. No sé que nos deparará el mundo de mañana, pero en el de ayer vislumbrábamos líderes que se dedicaban a la humanidad y a la justicia. Hoy seguimos a la espera.