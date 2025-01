Catarroja, eixirem!

Reflexiones tras una dana.

Res segurament serà igual. Han passat vora tres mesos des que el nostre poble fora devastat per una catàstrofe sense precedents al nostre territori i de la qual hui encara podem veure les conseqüències dramàtiques en la vida de les nostres veïnes i veïns.

Amb un municipi cent per cent afectat, encara queda lluny un horitzó de reconstrucció. Habitatges, negocis, comerços, parcs, jardins, infraestructures públiques… no hi ha res a Catarroja que no estiga danyat, afectat o destruït.

La tragèdia d’aquell fatídic 29 d’octubre ens ha colpit l’ànima i el cor per a sempre. Darrere d’aquelles hores nefastes estarà sempre la cronologia de les omissions, de la deixadesa de funcions, de la falta de responsabilitat de qui era i és el màxim responsable de l’emergència... Però ara, ara segurament no és el moment, perquè hui, vora tres mesos després continuem amb garatges plens de llot, fang i pols als carrers, centres educatius en precari, places i carrers desfets, persones amb mobilitat reduïda sense poder fer vida amb normalitat i milers de famílies amb problemes per resoldre, algunes tan essencials com la vivenda o el que era el seu negoci i la seua forma de vida.

Els danys ocasionats per la DANA són abundants i és difícil poder pensar en una normalitat. En aquests moments, més de sis milions d'euros s'han destinat ja al pagament de labors que estan relacionades amb l'emergència. I les pèrdues alcancen els prop de 150 milions d'euros sols en infraestructures públiques i clavegueram.

Però Catarroja, no pararem. Res ens detindrà per refer cada racó del nostre poble, per reparar els nostres carrers, i el poble que érem. Volem recuperar els nostres col·legis i institut, el Conservatori, l’Espai Jove, la Biblioteca i Casa de Cultura, el nostre Teatre Auditori, la piscina i el pavelló, el poliesportiu… Tantes i tantes coses, que és precisament ara, en un moment de desafecció total de la ciutadania cap a les institucions, quan es visualitza clarament com d’importants han sigut i són els serveis públics per a actuar com un gran escut social.

El 2025 serà un any de resiliència, de ressorgiment, de solidaritat, de molt de treball, de començar a posar xicotetes llavors per a reconstruir la nostra ciutat, de continuar estant al costat del nostre veïnat, també de les famílies, dels joves, de les escoles i comunitats educatives, de les associacions, dels nostres majors, dels més menuts i els joves, que han demostrat que davant l’adversitat són una generació solidària, compromesa i forta.

Necessitem més suport, més inversió, més operatius i més solucions i no ens cansarem de reivindicar-ho fins que Catarroja torne a ser el que era.

Al meu poble, i a totes les localitats que hem patit una de les catàstrofes climàtiques més dures del nostre territori, dirigir tota la meua estima i una abraçada immensa. Perquè junts, eixirem, i de segur donarem pas a un nou temps.