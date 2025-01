L'ajuda, clau per a tornar a la normalitat

Reflexiones tras una dana.

Transcorreguts ja tres mesos de la catàstrofe més gran patida pel poble valencià, veiem que encara queda molt de treball a fer per a poder tornar a la normalitat i açò sols serà amb l’ajuda de les institucions.

El municipi de Real va ser el tercer poble on més aigua va caure per metre quadrat, arribant quasi als 600 litres, esta quantitat d’aigua sumada també a la que portava el riu Magre de la part de dalt, va fer arribar al riu a uns nivells de cabdal molt superiors a la riuada del 57, destrossant tot per on passava, a l'igual que els barrancs que agafaren nivells que ni els més majors recordaven, destrossant tot per on passava, m’agradaria nomenar uns quants: 5 km de séquia mare, camins municipals, les canonades d’aigua potable en alta, deixant al poble de Real 10 dies sense aigua potable, moltes parcel·les agrícoles que han desaparegut, els passos de riu i barrancs que ja no existixen, impedint que els llauradors puguen accedir a les seues explotacions, fins i tot la passarel·la que unix Real amb Montroi, una via fonamental per al dia dia dels veïns i veïnes de les dos localitats, ja que compartim servicis i que segons la Conselleria, la seua solsida i la posterior construcció, portarà una durada de 6 mesos a un any.

Si que m’agradaria agrair tot el treball i l’esforç dels tècnics que estaven en el pantà de Forata i al President del CHX Miguel Polo, que van estar treballant intensament eixe dia en el pantà per a controlar tota l’aigua que estava entrant al mateix, gràcies al seu treball no hem de lamentar mals majors.

La Dana ens ha marcat un abans i un després, hem de ser conscients que no tot val, que construccions prop de rius i barrancs no es poden permetre perquè a la fi estos trauen les seues escriptures i reclamen el que és seu i ja no pels danys materials sinó pel més greu, les pèrdues humanes.

També hi ha que dir que la dana ha tret el costat més humà de la gent, els veïns ajudant-se els uns amb els altres, la solidaritat ha sigut tant gran, que venia gent de tots els punts d’Espanya a col·laborar netejant carrers, que al igual portant en camions, furgonetes i cotxe, menjar, aigua potable, productes de neteja, el que fera falta.

Si que no voldria acabar sense agrair profundament a totes les persones i institucions que s’han bolcat amb Real: Protecció Civil, Policia Local, Guardia Civil, a la UME i a totes i tots els voluntaris, que de manera desinteressada van estar tots els dies ajudant.

Així mateix reconéixer la gran faena de la Delegada de Govern Pilar Bernabé ajudant en tot al municipi de Real. Al Govern d’Espanya en el tràmit d’ajudes econòmiques als veïns afectats, a les empreses i sobretot als ajuntaments, ja que el Govern d’Espanya ha traslladat als consistoris que es faran responsables de totes les infraestructures municipals, incloent també canonades d’aigua potable i col·lectors.