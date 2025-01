Necesitamos las ayudas. Nos queda mucho por hacer

Reflexiones tras la dana.

Irrumpió en el último trimestre del 2024 pero su llegada va a determinar el rumbo de los años venideros y desde luego, marcará para siempre nuestras vidas. Sin duda, la devastadora DANA ha ensombrecido los proyectos de futuro, los planes de actuación con los que arrancábamos 2024 y que empezaban a dar sus primeros pasos.

Una tragedia que tuvimos que afrontar con celeridad actuando con todos los recursos a nuestro alcance. La situación se hubiera agravado considerablemente sin la ayuda de los vecinos que arriesgaron su patrimonio y su vida. Nuestro agradecimiento a la sociedad civil, agricultores y ganaderos que desplegaron maquinaria pesada sin dudarlo, voluntarios de todo tipo que, junto con la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil actuaron en esos primeros momentos cruciales para salvar muchas vidas. Se hicieron más de 80 rescates, y ello, teniendo en cuenta que se suspendieron las actividades en centros educativos, ya que de no haberlo hecho asi, la tragedia hubiera teñido de luto a toda la comarca. Con todo, la cara más dura de este terrible escenario fue la pérdida de seis vecinos en nuestra ciudad.

Gracias a los voluntarios profesionales y no profesionales, que han estado colaborando con las ingentes tareas de limpieza y retirada de lodos, hemos conseguido recuperarnos del tremendo golpe y retirar todo el barro y lodo que junto con mobiliario urbano, vehículos y piedras se adueñaron de Utiel por unos días. Mi eterno agradecimiento a los voluntarios de la comarca y de los distintos sitios de toda España, que se desplazaron a Utiel sin pensarlo.

Vinieron para ayudarnos de forma totalmente desinteresada, mostrando una solidaridad abrumadora.

Ahora, tres meses después del día fatídico, tras acometer las tareas más urgentes de limpieza, de retirada de vehículos y adaptación de espacios, estamos intentando volver a la normalidad para lo que necesitamos que lleguen las ayudas a los ciudadanos afectados.

Estas ayudas que son imprescindibles para que la gente vuelva a tener ilusión y pueda rehacer su vida. También necesitamos que lleguen los fondos que necesitamos como administración local para que Utiel vuelva a ser la ciudad que era. En este momento debemos afrontar la fase inicial de la reconstrucción. Necesitamos las ayudas porque nos queda mucho por hacer.

Es el momento de estar a la altura y reclamo unidad a las diversas administraciones para alcanzar un objetivo común: reconstruir el escenario “dantesco” que nos dejó la DANA.

Reclamo compromiso y que se escuchen las demandas de cada municipio para que las ayudas lleguen lo antes posible, aún hay personas que no han recibido las ayudas prometidas. En la reunión interministerial recientemente celebrada en Valencia me hubiera gustado transmitir el sentir de mis vecinos, expresar que necesitan la llegada de las ayudas, los problemas de infraestructuras, los problemas de transporte con la C-3, o cómo se va a intervenir en el cauce del río Magro para que esto no vuelva a suceder. No fue posible, pero espero que se repita pronto y podamos evaluar la situación de todos y cada uno de los municipios. Hay que actuar igual que hicieron los voluntarios en los primeros días acudiendo en nuestra ayuda, sin preguntar el color de cada municipio. Nos han dado una lección, nos han enseñado el camino y espero que se siga por el rumbo que nos han marcado.

Hoy Utiel tiene vida, tiene esperanza, pero tenemos que volver el esplendor anterior del 29 de octubre, eso llegará cuando todos los utielanos y las utielanas reciban las ayudas y puedan pensar en reconstruir sus viviendas arrasadas, cuando podamos reconstruir las infraestructuras destrozadas. Es necesario que todas las administraciones colaboren en esta reconstrucción, es obligado. Tres meses después, hemos salido de la UCI pero estamos en planta y necesitamos las ayudas para terminar cuanto antes con esta pesadilla.