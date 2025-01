L’Alcúdia, entre l’antropocé i la resiliència

Reflexiones tres meses después de la dana / L-EMV

Vivim en l’època en la qual les activitats de l’home provoquen canvis biològics i geofísics a escala mundial, el més important dels quals és el canvi climàtic. A esta nova etapa de la humanitat l’han batejat amb el nom d’antropocé. I el menys que puc dir és que no sols és criminal negar els efectes perniciosos de les activitats contaminants humanes sobre la nostra atmosfera -el nostre líquid amniòtic-, també és criminal no fer res per a invertir la tendència.

Això no es cosa d’un alcalde ni d’un conjunt de ciutadans i ciutadenes d’un poble concret. És cosa dels poders reals, dels poders globals, que són incapaços d’arribar a acords de mínims per solventar el problema i són molt capaços de saltar-se els acords quasi cosmètics als quals, de tant en tant, arriben. Tres mesos després de la riuada del Magre, de la DANA del 29 d’octubre de 2024, Donald Trump està a la Casa Blanca, i treballa per a fer un front amb Rússia i Xina per contaminar més, alhora que desestabilitza a una Unió Europea, única potencia mundial que havia pres la determinació de descarbonitzar un continent per frenar l’escalfament global.

Sense una evaporació tan rotunda com la que s’ha produït en la passada tardor a la nostra Mediterrània, els núvols no hagueren deixat caure les quantitats inusitades d’aigua que finalment precipitaren. Ara escolte parlar de fer dics, malacons, presses, canalitzacions. Sí, els enginyers diran. Però no ens enganyem. Això és rascar la superfície. És oblidar que el problema no està baix, està dalt. I que no conjuminar-nos per solvertar-lo és, ho repeteixc, criminal.

L’Alcúdia té la sort de tindre el barranc de Benimodo canalitzat des de fa tres lustres. La catàstrofe haguera estat majúscula si, a més de quedar negats per les aigües del Magre, ens haguérem vist sota les aigües del barranc que tradicionalment havia provocat les majors inundacions locals. Però el Magre se’n va eixir de mare i hem pagat cares les conseqüències. Al voltant de 35 milions d’euros en danys estructurals: camins, clavegueram, embornals, carrers, polígons, xarxa d’aigües, xarxa d’il·luminació. I el que és pitjor i més important, pèrdua de vides humanes i grans pèrdues materials entre els veïns i veïnes del poble.

Enmig de la desgràcia d’aquella nit infausta, hi ha la heroïcitat. Vides salvades gràcies als riscos assumits per veïns i policies. Presència immediata, al sendemà, de voluntaris que vingueren a ajudar i que recolzaren a bombers i altres serveis públics arribats d’ací i d’allà. Veïns amb vehicles de gran tracció, com ara tractors o pales, que ajudaven a llevar cotxes fets malbé o les deixalles que els veïns treien al carrer. Esperit de cooperació en molts, molts carrers. Per l’Alcúdia han passat 143 bombers, 44 vehicles especials i dos equips canins de rescat, 25 autobombes, 500 soltats de l’UME, 300 policies locals i 300 efectius de la Guàrdia Civil. Uns per ajudar a allò millor: salvar, reconstruir. Altres per evitar allò pitjor: els que s’aprofiten del dolor per robar o per enfonsar encara més les persones en situació vulnerable. L’informe que han fet els tècnics del nostre ajuntament sobre les accions escomeses pels serveis municipals en els dies posteriors a la catàstrofe té vora 80 fulls. M’emocione quan el llegeisc. I no per haver estat present des del minut zero en la tasca de coordinació dels efectius, sinó quan m’adone del descomunal esforç humà que hi ha darrer d’eixes hores decisives.

L’Ajuntament està bolcat en la solució dels problemes. Una mica sol. No és que encara estic esperant que em cride el president de la meua comunitat autònoma, és que no hi ha manera de fer entendre a la “lleial oposició” que d’açò no s’ix fent cançonetes sobre l’alcalde i escampant bulos en les xarxes socials per lliurar de responsabilitats al responsable i posar el ventilador a la recerca de culpabilitzar a tothom menys a culpable, sinó arrimant el muscle. Però tant se val. Anem a construir la resiliència, a posar en marxa el turbo de la nostra capacitat per afrontar l’adversitat. Ara cal acabar de refer, d’ajudar als veïns i veïnes a que refacen, però també projectar una l’Alcúdia nova: amb el millor pla d’actuació municipal davant les inundacions i altres riscos -que deuria estar coordinat per l’extinta Unitat Valenciana d’Emergències-, amb una economia local cada cop més descarbonitzada, amb una ciutadania cada vegada més conscient de que el seu dret a no patir una altra catàstrofe com la del 29 d’octubre passa per plantar-li cara al negacionsime criminal i als que trauen profit (econòmic o polític) de les pors de les bones gents, amb unes infraestructures adequades per a un futur climàtic incert i amb les ganes de cohesionar-nos davant l’adversitat. D’aquesta eixirem més forts.

En la nova era de l’antropocé, l’Alcúdia empenta la resiliència del poble, de la gent. I com sempre, sense deixar a ningú darrere. Tota la meua estima als pobles germans que patiren les inundacions del 29 d’octubre. Sou els nostres germans de fang i teniu la resiliència alcudiana al vostre costat. Noteu-la, solidària i decidida.