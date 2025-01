¿Dónde está la Geología?

Casi tres meses después de las inundaciones del 29 de octubre, sigo pasando por las mismas fases de indignación, dolor, incredulidad, enfado, asombro, ¿aceptación? y un largo etcétera. Seguramente, no ha sido en este orden, pero lo que sí es cierto es que «el orden de los factores no altera el producto». Con un poco más de perspectiva, sigo reflexionando sobre las mismas preguntas: ¿Quién gestiona o deja de gestionar las catástrofes naturales? ¿Cuál es la base científica/técnica de su gestión? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿A quién hacer caso y quién avisa a quién? (¿Lo saben nuestros políticos?) …

Como geóloga, me indigna que todo el mundo sea «especialista en inundaciones» pero pocos utilicen algún argumento geológico. Hemos oído voces de expertos ingenieros en distintas ramas, geógrafos, climatólogos, sociólogos, etc. Son muchos los que han opinado ante los medios de comunicación sobre riadas, inundaciones, riesgos, infraestructuras… Pero la cuestión sigue siendo que las inundaciones son el mayor riesgo geológico de la Península Ibérica y parece que todos opinan como expertos, excepto los geólogos/as, profesionales que, paradójicamente, más ausentes están en las estructuras administrativas, educacionales y universitarias. Hablamos, efectivamente, de Valencia, pues no sucede lo mismo en otras comunidades autónomas ni en otras grandes ciudades del Estado, que sí cuentan con facultades de Geología (Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Granada, Huelva, Oviedo y… desde no hace mucho, Alicante). ¿Puede permitirse la Administración valenciana y las universidades públicas de nuestra capital seguir prescindiendo de los geólogos? El silencio sigue siendo la respuesta, acompañada de indignación e incoherencia.

Para poder alcanzar una sociedad bien formada e informada, cada especialista debe aportar sus análisis en sus respectivos campos, y ha de haber, en igualdad de condiciones, especialistas de todas las disciplinas. Pero un especialista que invade otros campos de conocimiento puede que solo esté dando una «opinión» sesgada y no contrastada. La pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿Dónde están las geólogas/os, especialistas en riesgos geológicos? Pues no lo sé, o simplemente es que no los hay. Las preguntas se suceden más rápidamente... Entonces ¿dónde está la Geología?

Pues resulta que la Geología está al final de unos libros de texto de ESO y Bachillerato al que nunca se llega, en itinerarios de bachillerato que no permiten que el alumnado la escoja (y esto es una realidad muy preocupante), en una ponderación de las PAU (antigua selectividad) deficiente o inexistente, y todo esto, en los mejores casos, porque muchos centros de enseñanza secundaria ni la ofertan, y esto es mucho más grave de lo que parece. No olvidemos que los que ahora cursan ESO y Bachillerato son los que en un futuro cercano tomarán decisiones sobre gestión de situaciones como las que ahora nos atañen, hablamos de riesgos naturales, hablamos de Geología aplicada... y de los futuros profesionales que, en muchos casos, no habrán visto nunca una Geología más allá de la clasificación de algunas rocas o de conceptos muy elementales que hayan estudiado en primaria. Todo esto me lleva a plantearme más preguntas. Intento comprender la razón por la cual se la están cargado, ¿por qué el sistema educativo ha hecho desaparecer esta ciencia básica? Veo «tuits» y «voces» en redes sociales que reivindican más información sobre riesgos naturales. Uno de estos tuits decía que «tendría que existir dentro del currículum una parte de riesgos»... Aquí es cuando mi cerebro colapsa ¡yo no entiendo nada! Algunas/os estamos en esa lucha desde hace muchos años, David contra Goliat, pero resulta complicadísimo y desesperante ver la incomprensible falta de sensibilidad política que no entiende o no quiere entender que la formación en Geología salva vidas.

Cada vez que conozco profesorado nuevo perteneciente a los departamentos de Biología y Geología de cualquier instituto de enseñanza secundaria, se me ilumina la mirada, tengo la esperanza que la Geología en su centro tenga el peso que debería de tener, pero lo habitual es que me digan que en su centro no se oferta. Frente a esta desgraciada situación, la Administración competente en Educación debería entender e incentivar la Geología, pues es igual de importante que las demás ciencias básicas (Biología, Química, Física y Matemáticas).

En definitiva: ¿Cómo vamos a entender, y posteriormente proteger, el planeta en el que vivimos, si no sabemos cómo funciona? Básicamente eso hace la Geología, entender dónde vivimos. Porque la Tierra está viva, ella respira (volcanes), ella se limpia (riadas), ella se estremece (terremotos), ella alberga grandes tesoros (minerales esenciales para las nuevas tecnologías) y mucho más. Por tanto, la respuesta a la gran pregunta de «¿Dónde está la Geología?» es que la tenemos debajo de nuestros pies, la Geología siempre ha estado ahí y es decisión nuestra querer entenderla, preferiblemente desde temprana edad, pero también a cualquier edad.