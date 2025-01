L’odi virtuós

El 27 de gener marca un aniversari significatiu: l’alliberament d’Auschwitz per l’Exèrcit Roig fa 80 anys. Els que creien que els horrors de l’Holocaust garantirien l’eradicació de la judeofòbia prompte van descobrir d’equivocats que estaven.

Els imaginaris mil·lenaris profundament arrelats en la nostra cultura no desapareixen d’un dia per a un altre. Estereotips com el del jueu avariciós, venjatiu, conspirador i alié a la comunitat en la qual viu van romandre notablement intactes fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. Això sí, aquests prejudicis han sabut adaptar-se als nous temps.

En l’estalinisme, es va acusar els jueus, rebatejats ara com a «sionistes», de ser internacionalistes i deslleials enfront del nacionalisme socialista. El mite del jueu avariciós i venjatiu persisteix en la calúmnia que els jeus utilitzen la memòria de l’Holocaust per a obtindre beneficis econòmics i polítics. I també, la idea de la conspiració jueva ha evolucionat, passant de la noció d’una confabulació judeo-maçònica a la sospita d’un “lobby jueu” darrere de Hollywood, els mitjans de comunicació o la política exterior dels Estats Units.

La sociòloga franc-israeliana Eva Illouz defineix l’antisemitisme modern com un “odi virtuós”, ja que els antisemites actuals es veuen a si mateixos com a herois que lluiten contra un enemic poderós, cruel i maligne. Un odi capaç de convocar motius contradictoris cap al mateix subjecte.

Després dels atacs i massacres perpetrats per Hamàs i el Gihad Islàmic contra la població civil a Israel el 7 d’octubre de 2023 s’ha exacerbat l’antisemitisme fins i tot a Espanya. Segons l’Observatori d’Antisemitisme d’Espanya, s’ha registrat un preocupant augment d’incidents antisemites. En aquestes expressions d’odi virtuós abunda la banalització de l’Holocaust, la singularitat extrema que deriva del caràcter deliberat, planificat, legislat i sistemàtic de l’assassinat de tot un poble.

A més, sovint es travessen una línia perillosa en passar de la legítima critica de les polítiques del govern d’Israel a un antisemitisme que afecta, també, als jueus que viuen ací o són espanyols.

Des dels estudis de la comunicació sabem que les posicions més polaritzades tenen avantatges retòrics. En el mercat de les interaccions, els qui redueixen a l’altre a una maldat absoluta i el responsabilitzen personalment de problemes complexos obtenen major visibilitat. Això no sols dona una aparença de superioritat moral a qui acusa, sinó que també margina les postures mediadores, les reflexions profundes i les veus que s’atreveixen a dubtar, qualificant-les de febles o traïdores.

En un món cada vegada més polaritzat, és crucial detindre’s a dialogar, tendir mans i construir ponts. El diàleg és l’única alternativa viable a la violència; l’odi mai pot ser virtuós.