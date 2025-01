Vam ser antifranquistes

Els guanyadors d’aquell «drama patri», en termes del poeta Juan Gil Albert, intentaren exterminar els vençuts amb la més dura repressió, poca gent va restar activa, amb el temps, però, part de les noves generacions, nascudes durant la dictadura, per tant educades pel Règim, es rebel·larem contra les circumstàncies imposades per aquella gent, la mateixa que s’havia beneficiat del estraperlo i manava, i era una casta d’aprofitats i autòcrates. El nou antifranquista, va estar una resposta que per tota la geografia espanyola anà sorgint i manifestant-se, en alguns casos juntament amb la reivindicació de cultures i identitats pròpies marginades, quan no prohibides.

Vivíem sentiments de revolta i de canvis, hi havia universitaris, treballadors, gent explotada a fàbriques i barris, com ha quedat reflectit darrerament en la pel·lícula ‘El 47’, un èxit de pantalla, que reivindica un fet concret, el de la situació a Poble Nou, on un migrant, un xarnego, conductor d’autobús públic a Barcelona, requestarà el bus per fer patent la necessitat de transport públic pel seu barri. El film no ho explicita, però, resulta obvi que el conductor en qüestió era antifranquista per necessitat i convicció.

Va haver-hi activitat opositora, complicitats, i, també, gent qui «va guardar la roba», esperant el final per fer política en democràcia i arribar als poders. Amb les dificultats existents, prohibicions, multes, empresonaments, i tota mena de càstigs, la dictadura va veure com sorgia la desaprovació, i la desafecció, recordeu com els repressors empraven eixe terme de «desafecto al régimen».

Doncs, juntament amb la acció política, la cultura va ser una peça clau en la repressa. L’exili quedava molt distant, restava un reduït exili interior. Com tota dictadura, el franquisme, no podia generar cap cultura moderna, lo seu es limitava al folklore més elemental i fàcil de manipular, aleshores, la literatura, l’art, el teatre, la música, la cançó, i altres expressions, es convertiren en espais de llibertat i desaprovació del ordre existent. Els llibres circulaven, es llegia, venien de fora, o, tanmateix, sortejant la censura sortien al carrer.

Ara sonen «antics» tambors, les noves formes de dominació i manipulació funcionen, aleshores, observem una deriva autoritària que vol que oblidem. La memòria democràtica deu ser vista com una tasca d’higiene mental, sense odi ni rancor. Significa informar, rehabilitar la memòria de les víctimes, i tanmateix, reconèixer el caràcter il·legítim del franquisme.

Potser que en alguna activitat memorialística ha mancat quelcom d’explicació. No fa gaire, amb ocasió de les creus originàriament franquistes s’ha arribat als tribunals, en dos casos que conec s’ han produït sentències discutibles, puix han donat a la raó a la gent que reivindica el llegat franquista. Certament, a les creus de referència, han desaparegut les paraules, les referències concretes, resulta, però, més que evident, com tals símbols van estar instal·lats per recordar la victòria del 1 d’abril de 1939, donant pas a la dictadura, a la manca de llibertats.

L’oblit, l’ indiferència, que des de la dreta, amb certes complicitats judicials, es propugna va en la línea d’ aquella estrofa «prieta en las filas, recias marciales van...». Alerta, doncs.