Los socialistas en su laberinto

Los socialistas valencianos han convocado el XV Congreso del PSPV para el próximo fin de semana. Su organización regional en el PSOE . Un evento público del que no les gusta que se opine críticamente. Me recomiendan pasar del tema, pues será un ‘sarao socialista’ en el que todo es previsible: se linchará a Carlos Mazón y se exaltará a Diana Morant cuando no va a ser la candidata a la Generalitat, lo será Pilar Bernabé. Pero no dirá Pedro Sánchez como va a resolver ambos liderazgos regionales. También, lo interesante será ver próximamente como Morant resuelve el congreso provincial de Valencia y aparta a Bielsa.

Insisto en que, si bien eso puede ser así, existe una ponencia-marco a pesar del comentario que recuerda al de Alfonso Guerra: «los programas se discuten para dejarlos en el cajón». En el caso que nos ocupa, no puede obviarse la ponencia política, pues nos pone sobre la pista de lo que pretende y esconde el PSPV. Se trata del documento «La alternativa valenciana» coordinado y escrito por Miguel Soler, el exsecretario autonómico de Educación durante el Botànic y destacado militante de la izquierda valenciana. De excelente factura, como todos sus escritos que pretende venderse como la filosofía política de Diana Morant. En fin.

En «La alternativa valenciana» se reivindica la acción del Botànic, sus políticas durante ocho años que actualiza para ser, pronto o tarde, el Programa Electoral del PSPV-PSOE; carga contra Carlos Mazón como presidente del Consell, cuya descalificación atraviesa las 330 páginas del documento; y apuesta ideológicamente por una organización federal del Estado. Se lee del 29-O, por ejemplo, «A pesar de las alertas emitidas con suficiente antelación, el gobierno de Mazón no activó a tiempo protocolos de emergencia…», haciendo responsable de todo lo sucedido, sin autocritica alguna, al Consell del PPCV.

Esconde el redactor que, ante la dimensión de la catástrofe, los medios del Consell no bastaban para hacerle frente. Una de dos, o pedía el Consell el tercer nivel de emergencia al Comité de Crisis constituido en La Moncloa, que no lo hizo, o dimensionando la emergencia, asumía la responsabilidad el ministro de Interior, el Sr. Marlaska, que tampoco lo hizo. También lo podía haber solicitado la delegada del gobierno en la Comunitat, la Sra. Bernabé, ante lo que ella misma estaba viendo y viviendo. Y no lo hizo. Las leyes sobre defensa civil, estatal y autonómica, o la ley orgánica 1/1984 así lo prevén. Se inhibieron Marlaska, Bernabé y Sánchez: «mejor que se achicharrara Mazón».

Sin embargo, no carece de interés leer lo que escribe Miguel Soler sobre la «filosofía política» de Diana Morant. Traslada el argumento de «Repensar Espanya, mirar el dinosauri» escrito por Ximo Puig en la revista Espill de la Universidad de Valencia. Defiende una España Federal cuando el PSOE dejó de apostar por ella en agosto de 1978 en su 27º Congreso. Y lo hace cuando hoy apuesta por su centralización piramidal en torno a un «liderazgo» avecindado en La Moncloa y la calle Ferraz que exige sumisión a sus organizaciones territoriales. Y si los intereses de las organizaciones regionales chocan con los del «líder», se dejan de lado.

En «Repensar Espanya…», el dinosaurio no es otro que la actual organización territorial de España. Sostiene Puig lo que ya es tópico y conocido en su discurso sobre el federalismo: «es la forma más contrastada de armonizar los intereses de todas las regiones, nacionalidades…». Teoriza sobre la opción federal para la reorganización territorial, pero no dice como resolver los dos temas constitucionales: la viabilidad de su «federalismo asimétrico» y el reparto de competencias exclusivas del Estado, dos temas que chocan con el actual título VIII de la CE.

Un tema muy interesante es el de las disfunciones territoriales que denuncia: «la España invisibilizada que nunca supera la atención mediática de los sucesos del tiempo». Ximo Puig no dice de quien escribe, pero es fácil entender que se refiere, entre otras, a la Comunitat. Y he ahí su hipocresía, pues si alguien se ha esforzado en su mandato para que la Comunitat dirigida por el PSPV «nunca supere la atención mediática» ha sido él, y puede que nos encontremos algún otro compañero suyo, o compañera a exaltar este fin de semana.

Los líderes del PSPV no se han ido a Madrid y no le han plantado cara al PSOE cuando este ha gobernado en España. Se han sometido a sus intereses a costa de los propios de la Comunitat. Por ejemplo, el endeudamiento crónico del Consell. Por mucho que reivindicaran su revisión estos últimos años, y lo dijeran en Valencia, se callaban en Madrid cuando al PSOE no le interesaba hablar de la reforma de la Lofca. Y si no, ¿cómo explicar que Diana Morant el pasado año rompiera el pacto por una financiación justa para la Comunitat siguiendo las órdenes de La Moncloa y Ferraz?

Esa apuesta del XV Congreso por el federalismo, ¿no tratará de resucitar un muerto teórico sacado a pasear según las circunstancias políticas? Me malicio que hay algo más que disquisiciones ideológicas, como es el presentarnos un PSPV liderado por una entregada Diana Morant, defensora de los intereses de la Comunitat, toda una encarnación moral del bien, frente a un PPCV mal liderado por la encarnación del mal, Carlos Mazón, causante de todos los males y defectos que arrastra la Comunitat, reales o imaginarios. Un maniqueísmo de tertulia de casino en el que se ha enredado el PSOE que ha olido rédito electoral en unas próximas elecciones generales, y si no ¿a que vienen las palabras de cierta ministra el día 29-O «ahora es el momento»?