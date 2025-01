Exigimos un compromiso real del Gobierno para la recuperación

Reflexiones de la dana.

El actual Real Decreto-ley que se ha implementado para abordar la situación de emergencia provocada por la DANA ha generado una serie de reacciones y reflexiones entre los municipios afectados, entre ellos el nuestro, Alfafar. Aunque este decreto parecía ofrecer una solución a la crisis, la realidad es que ha dejado a muchos de nosotros en una situación de incertidumbre y desamparo. Mientras que 28 municipios han sido declarados en emergencia total, otros se encuentran en una emergencia parcial, lo que plantea una serie de desafíos significativos para la recuperación y reconstrucción de nuestras comunidades.

La declaración de emergencia total implica que el impacto de la DANA ha sido devastador, afectando no solo a las viviendas, sino también a todas las infraestructuras del término municipal. En una reciente reunión con los Ministros y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos alcaldes designados como representantes de estos municipios tuvimos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y necesidades. Fue un momento crucial en el que, con un sentido de urgencia, solicitamos que se prorrogara el plazo de la situación de emergencia. La razón detrás de esta súplica es clara: actualmente, no contamos con la mano de obra necesaria ni con las brigadas suficientes para llevar a cabo las labores de limpieza y reconstrucción que se requieren. Además, la falta de material y recursos económicos limita nuestra capacidad para contratar o ejecutar obras que son esenciales en este momento crítico.

La respuesta que obtuvimos en esa reunión fue decepcionante. A pesar de nuestras súplicas, de momento no se nos ha ofrecido una solución concreta ni un compromiso para extender el plazo de emergencia. Esto nos deja en una situación precaria, donde la falta de recursos y apoyo puede prolongar el sufrimiento de nuestros pueblos afectados. Lo que realmente deseamos con esta ampliación de plazo es que se reconozca la magnitud de la crisis y se le otorgue un tratamiento legislativo especial, que esté por encima de lo ordinario. La reconstrucción no es solo una cuestión de reparar infraestructuras; es un proceso que requiere tiempo, planificación y, sobre todo, recursos adecuados.

Es fundamental que se comprenda que los ayuntamientos afectados por la DANA no solo estamos lidiando con los efectos inmediatos de la catástrofe, sino que también enfrentamos un camino largo y arduo hacia la recuperación. Hasta que no logremos restablecer nuestros pueblos a la situación en la que se encontraban antes de la riada del 29 de octubre, seguiremos en una situación de emergencia. La falta de una respuesta adecuada por parte del Gobierno no solo afecta a las infraestructuras, sino que también impacta en la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas, quienes merecen ver un compromiso real y tangible por parte de sus representantes.

Por lo tanto, hacemos un llamado a la acción. Es imperativo que el Gobierno escuche nuestras demandas y actúe en consecuencia. La reconstrucción de nuestros municipios no puede ser un proceso relegado a un segundo plano; debe ser una prioridad. Necesitamos un apoyo decidido y recursos suficientes para poder enfrentar esta crisis y garantizar una pronta recuperación y prosperidad. La situación es crítica, y es hora de que se tomen decisiones que reflejen la urgencia de nuestras necesidades.