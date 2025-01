Llombai: Crònica d'un succés

Reflexions de la dana.

29 d’octubre de 2024

7:00h

A Llombai comença a ploure amb ganes. En a penes dos hores cauen més de 200 l/m2. Gran part del poble queda inundat per la forta pluja i l’aigua que baixa de les muntanyes i barrancs dels voltants. Cases, garatges, comerços, bars, baixos comercials… el veïnat veu com el nivell d’aigua puja i ho ompli tot d’aigua i de fang. En pocs minuts, els accessos al poble queden inundats i Llombai queda incomunicat per carretera i sense cobertura telefònica.

11:00h

Deixa de ploure i l’aigua comença a baixar. Comencen a desaiguar aigua en les zones inundades. Els mitjans de comunicació es fan ressò de la situació patida a Llombai.

16:00h

Comença a ploure de nou. Altres 200 litres tornen a caure. Plou sobre banyat i l’aigua torna a omplir les zones inundades durant el matí. El poble queda incomunicat altra vegada per carretera, sense cobertura, sense subministre elèctric i sense aigua potable. El 112, col·lapsat. La pluja s’allarga durant la vesprada i no baixarà el nivell d’aigua fins a ben entrada la nit. El Magre retrona en el silenci de la nit. Impotència i desolació.

Esta és la descripció del que ocorregué en unes quantes hores a Llombai. La situació d’incomunicació s’allargà durant tres dies. Afortunadament, no es lamentaren pèrdues humanes. Els danys materials, incalculables.

La sensació de tristesa, impotència i angoixa s’incrementà amb la incomunicació i el pas de les hores. Impossible contar en unes poques línies totes les situacions viscudes. Amb el retorn de la comunicació, la realitat deixa fora de joc els llombaïns i llombaïnes. Les imatges que arriben dels pobles afectats són impressionants i les víctimes mortals, excessives. S’han de depurar responsabilitats.

En eixos tres dies s’inicien els primers treballs d’emergència al poble. El més important: obrir els camins per a accedir a la gent que havia quedat incomunicada. Els carrers s’omplin de les pertinències que l’aigua ha devastat. Tota una vida de records. Neteja i més neteja. El terme, devastat. El Magre ha desfet el pont, l’assut i multitud de camps. La temporada de caqui fulminada en unes hores. Primers treballs de voluntariat al poble i a les poblacions veïnes afectades: herois i heroïnes per necessitat.

29 de gener de 2025

Han passat tres mesos.

Llombai ha recuperat una certa normalitat. Les ajudes s’estan sol·licitant però és necessari que s’agilitzen els processos. La lluita contra el canvi climàtic es fa més necessària que mai per a minimitzar els fenòmens meteorològics extrems. Necessitem més coordinació i comunicació entre les administracions. Els pobles menuts estem desbordats. Necessitem accions en rius i barrancs.

Queda molt per fer.

Necessitem que no ens obliden.

Necessitem que la gent no oblide.