Reconstruir la Massanassa de los últimos 20 años

Reflexiones de la dana.

El 29 de octubre de 2024, Massanassa sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de todo el país. Lo peor de todo ha sido la pérdida de vidas humanas. Doce vecinos y vecinas nos han dejado a causa de esta catástrofe. Mi corazón sigue con ellos y con sus seres queridos, a quienes transmito mi más sincero pésame.

La impotencia de estar hospitalizado tras un accidente que tuve días antes y no poder estar allí los primeros diez días fue sobrecogedora. Mi única herramienta para intervenir era el teléfono. Cada día, desde la distancia, coordinaba las acciones junto a los técnicos y compañeros de la corporación municipal.

El paso de la DANA ha sido una destrucción sin precedentes. No solo han sido infraestructuras, calles y viviendas las que se han visto afectadas; esta tragedia ha tocado todos los aspectos de la vida de los massanasseros y massanasseras, sin importar su edad o situación. El impacto ha sido transversal, y aún a día de hoy seguimos luchando para recuperar lo perdido. En estos tres meses, hemos iniciado la fase de reconstrucción, pero es un trabajo que nos llevará mucho tiempo y mucho esfuerzo. Infraestructuras y servicios que hicimos durante los últimos 20 años hay que reconstruirlos de nuevo.

Los colegios Lluís Vives y Ausiàs March, dos de nuestros centros educativos públicos de primaria e infantil, han quedado totalmente destrozados. También muchos comercios y empresas locales, que son vida y economía para nuestro pueblo, se han visto devastados. Hablamos de un 100% de empresas afectadas. Con el paso de las semanas, ver a nuestros comercios locales reabrir sus puertas, levantar sus persianas nuevamente, me llena de esperanza. El comercio local es lo que da vida al pueblo y hace pueblo. Para apoyar este esfuerzo a todos aquellos que reabren sus puertas, desde el Ayuntamiento hemos lanzado una línea de ayudas con recursos propios de 1.000 euros, con el objetivo de que puedan volver a ponerse en pie cuanto antes.

En paralelo, desde el Ayuntamiento estamos trabajando con el objetivo de recuperar lo más rápido posible los espacios lúdicos y deportivos. La intención es abrir cuanto antes las instalaciones del polideportivo y el auditorio municipal, ya que son los lugares donde se concentra la mayor parte de la gestión cultural y deportiva del municipio. Además, seguimos trabajando en la mejora del ciclo integral del agua, uno de los servicios esenciales que hemos de proteger. La reparación de trapas, señales y desperfectos en las aceras es también una prioridad.

Sin embargo, quiero hacer un llamado a las administraciones superiores. No podemos permitirnos que Massanassa, ni ninguna localidad afectada, sean olvidadas. Necesitamos que las ayudas lleguen ya. Han pasado tres meses desde el desastre, y aún no se han ingresado las ayudas al 100 % en las cuentas de las personas afectadas. Las guerras políticas no tienen cabida cuando lo que está en juego es el bienestar y el volver a la normalidad de más de 10.000 personas y más de 350 empresas locales en nuestro caso. Las ayudas deben llegar ya, y deben llegar sin demoras.

Quiero agradecer enormemente a todas las personas que han estado a nuestro lado durante este proceso. El voluntariado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y, por supuesto, a la corporación municipal y al personal del Ayuntamiento, quienes no han dejado de trabajar desde el primer momento. Gracias a todos, sin excepción, por su incansable dedicación y compromiso.

Massanassa se reconstruirá, y lo haremos juntos. Pero necesitamos la ayuda de todos, y especialmente de aquellas administraciones que deben actuar ya. Sin su respaldo económico no podremos recuperar el pueblo que teníamos.

Desde el Ayuntamiento hemos tomado medidas en gestión tributaria para evitar más gastos como el recibo del agua, la tasa de licencia de obras y ocupación de vía pública, el IBI de las viviendas afectadas y naves industriales, entre otros, todo ello suponiendo más de 2 millones de euros que no se ingresarán sumado a ayudas, contrataciones realizadas en las fases de emergencia y reconstrucción, y todo lo que queda por venir. Sé que volveremos a ser el pueblo que éramos, será difícil y por ello quiero agradecer por último a todos los vecinos y vecinas de Massanassa por la paciencia y la comprensión.