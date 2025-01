Hacia adelante y a por lo imposible

Reflexiones de la dana.

Hace tres meses de aquel fatídico 29 de octubre, en el que por la mañana en Alginet creíamos que 'nos habíamos librado', pero no era así. Lo que no sabíamos era que lo peor estaba por llegar: un tornado.

Un tornado que trajo consigo un rastro de destrucción en el polideportivo municipal, un colegio y parte de otro, un sinfín de viviendas con los tejados arrancados y campos agrícolas en plena campaña hechos pedazo y sus caminos deshechos.

Lo sucedido fue un cúmulo de elementos naturales juntos que han dejado mucho daño en nuestro municipio. Un pueblo agrícola que ha visto perjudicado su principal fuente de ingresos y parte de las instalaciones municipales, quedando esa misma noche impactados por la dimensión del alcance.

Esa misma noche nuestro objetivo era reconstruir desde ese mismo instante, debíamos poner todo de nuestra parte para que Alginet estuviera el mínimo tiempo en esta situación inédita o, como decía la gente mayor, ni en la riuà.

Gracias a los vecinos se cumplieron los primeros pasos de la reconstrucción y quiero resaltarlo porque es importante y de agradecer la unión que mostramos todos ante la catástrofe: edificio escolar en escombros, piscina municipal cubierta sin cubierta, pabellón sin pared, placas solares por toda la calle Mayor, coches destrozados por la caída de cascotes, casas sin techo o ventanas… La solidaridad y el trabajo incansable de voluntarios de edades tan diferentes y el de las empresas locales, que desde el minuto uno se pusieron a nuestra disposición, nos ha ayudado a avanzar. Sabemos que queda mucho por hacer y ya está en nuestras manos, pero los recursos son los que son y vamos progresando con ellos, pero no hubiese sido posible sin la atención y ayuda constante de la Diputación de Valencia, a la que queremos agradecer desde estas líneas su dedicación a los municipios.

Alginet mira hacia el futuro, un futuro en el que reconstruimos, pero también mejoramos, porque debemos actuar en términos de prevención ante lo sucedido. Parece imposible pero no lo es, todos estamos poniendo de nuestro lado. Aunque sin ayuda no lo conseguiremos ni nosotros como administración ni los vecinos y vecinas de Alginet, quienes no entienden de burocracia y a los que debemos la máxima atención. Por ello, debemos dar ejemplo y unir esfuerzos entre las administraciones y no enfrentarnos, como han comentado otros compañeros en este medio u otros: unámonos para reconstruir, unámonos para avanzar y mejorar juntos, para alcanzar lo imposible y hacerlo real.